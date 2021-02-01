服役26年錦江軍艦除役 沱江級軍艦接替戰備任務
記者呂炯昌/台北報導
2021-02-01 16:25:12｜2021-02-01 16:27:10
海軍艦隊指揮部131艦隊今（1）日舉行「錦江軍艦」除役典禮，邀請歷任艦長及各級重要幹部參與，一同見證海軍歷史傳承的重大時刻。隨著量產型沱江級軍艦服役，未來將採「汰一換一」模式，逐步汰換沱江級巡邏艦。
根據國防部軍聞社報導，「錦江軍艦」除役典禮上午在海軍新濱營區舉行，由艦隊長正式宣布除役命令，接受呈繳單位旗、印信及艦名牌，並表示感謝曾經在這艘軍艦上服役的前輩及同袍們，由於大家的辛勤付出，才能圓滿達成各項任務。艦隊長指出錦江軍艦於民國83年（1994年）成軍，在各項作戰、演訓，乃至救災任務上，都在第一線服勤，相較於一級艦，錦江艦雖然艦體較小，然而官兵從未因此有所懈怠，他們全心致力於戰備整備工作，默默地為國家犧牲奉獻，這股沉默的戰力，寫下了許多可歌可泣、功不可沒的光榮史蹟。錦江級艦排水量滿載738噸，為海軍與聯合船舶設計發展中心設計，由國內船廠建造之飛彈巡邏艦。首艘艦由聯合船舶設計發展中心，之後11艘由台船建造。在1993至2000年間共計建造12艘，駐地基隆港，隸屬海軍131艦隊，主要執行偵巡、警戒及應援等任務。錦江級艦早期武裝為波佛斯40公厘快砲，之後陸續換裝76公厘快砲，該型艦於2009年至2012年期間實施性能提升，陸續加裝雄二或雄三反艦飛彈，增加其反艦作戰能力。軍方表示，隨著海軍沱江級飛彈巡邏艦量產型首艘「塔江艦」去年底下水，未來將採「汰一換一」模式，逐步汰換沱江級飛彈巡邏艦。