NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

HBL／永仁荒腔走板險勝金甌　時超傑要球員別在意明星賽

記者鍾東穎/新北報導

2021-02-01 16:14:40

▲今年HBL明星賽再次回歸，目前投票進行中，永仁高三後衛楊芷昀以14925票高居人氣后。（圖／名衍行銷提供）
▲今年HBL明星賽再次回歸，目前投票進行中，永仁高三後衛楊芷昀以14925票高居人氣后。（圖／名衍行銷提供）
HBL高雄女子組預賽以5戰全勝提前晉級的永仁高中，今(1)日8強第2戰意外和持外卡門票的金甌女中陷入苦戰，好在最後以62:57有驚無險收下2連勝，不過賽後教頭時超傑不滿直言此役打得「荒腔走板」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「荒腔走板！」時超傑劈頭就為此役下結論，「是我們自己的問題，出手時間點都不對。球賽壓力，大家都想贏，金甌從外卡晉級，可能抱持打一場學習一場，兩隊心態不同，我們4強目標在那，可能因此放不開。」
時超傑強調是心態問題，兩位主將邱群琋、王禹雯儘管分別繳出全場最高20分8籃板6抄截，後者挹注次高的15分11籃板6抄截，但心態沒調整好，導致球賽陷入拉鋸戰，「從沒看過她們打這麼亂，平時訓練都沒這樣。」
▲永仁高中王禹雯。（圖／名衍行銷提供）
▲永仁高中王禹雯。（圖／名衍行銷提供）
 
邱群琋坦言求好心切，一開賽沒進入狀況，不過值得嘉許的是，命中率偏低但大家仍勇敢出手，全場投籃95次比59次相當懸殊，面對4強目標，「走一步算一步，大家一起努力調整，往那個目標前進。」
今年HBL明星賽再次回歸，目前投票進行中，永仁高三後衛楊芷昀以14925票高居人氣后，時超傑認為這或多或少也會影響小球員心情，會在意得票多寡，希望她們能更成熟、用平常心看待，專心打球。邱群琋則表示平常不發手機，只有假日能上網。
▲上季JHBL冠軍賽MVP游沁樺，高中選擇就讀昔日HBL強權金甌女中。（圖／名衍行銷提供）
▲上季JHBL冠軍賽MVP游沁樺，高中選擇就讀昔日HBL強權金甌女中。（圖／名衍行銷提供）
 
關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
82.98%17.02%
2021-02-01-2021-02-07

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
45.45%54.55%
2021-01-28-2021-02-03

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
26.57%73.43%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀