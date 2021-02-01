HBL／永仁荒腔走板險勝金甌 時超傑要球員別在意明星賽
記者鍾東穎/新北報導
2021-02-01 16:14:40
HBL高雄女子組預賽以5戰全勝提前晉級的永仁高中，今(1)日8強第2戰意外和持外卡門票的金甌女中陷入苦戰，好在最後以62:57有驚無險收下2連勝，不過賽後教頭時超傑不滿直言此役打得「荒腔走板」。
「荒腔走板！」時超傑劈頭就為此役下結論，「是我們自己的問題，出手時間點都不對。球賽壓力，大家都想贏，金甌從外卡晉級，可能抱持打一場學習一場，兩隊心態不同，我們4強目標在那，可能因此放不開。」時超傑強調是心態問題，兩位主將邱群琋、王禹雯儘管分別繳出全場最高20分8籃板6抄截，後者挹注次高的15分11籃板6抄截，但心態沒調整好，導致球賽陷入拉鋸戰，「從沒看過她們打這麼亂，平時訓練都沒這樣。」 邱群琋坦言求好心切，一開賽沒進入狀況，不過值得嘉許的是，命中率偏低但大家仍勇敢出手，全場投籃95次比59次相當懸殊，面對4強目標，「走一步算一步，大家一起努力調整，往那個目標前進。」今年HBL明星賽再次回歸，目前投票進行中，永仁高三後衛楊芷昀以14925票高居人氣后，時超傑認為這或多或少也會影響小球員心情，會在意得票多寡，希望她們能更成熟、用平常心看待，專心打球。邱群琋則表示平常不發手機，只有假日能上網。