年節喝好茶！天仁茗茶新春好韻一整年

不到一個月，就將迎接新春到來，採買年貨、年菜，家裡也得好好除舊布新，迎接全新的一年，相信大家都很期待年假的到來吧，如果不想人擠人，在家裡陪家人一起坐下來喝杯好茶，或者送上好茶拜訪許久不見的親朋好友，也能讓彼此的情感、距離，更加接近。

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說到品茗，台灣有有各式各樣的茶，您是否煩惱該如何選擇呢?為了讓消費者一秒挑對好茶，製茶邁入第68年的台灣本土茶葉品牌「天仁茗茶」推出新春好茶，不僅為品質把關，更精闢點出茶湯口感與象徵意義，讓愛茶的你，送禮送得安心，喝得更安心。

▲氣候由熱轉冷，茶葉相對成長速度較緩，因此冬茶滋味甘醇、滑順有喉韻的特殊口感。（圖／品牌提供）

新春好茶 冬天必喝「冬之茶」

台灣產茶量最多且最有特色的兩個季節就是春、冬兩季，新春時節當然就是喝當期的冬茶，由於氣候由熱轉冷，茶葉相對成長速度較緩，也造就了冬茶滋味甘醇、滑順有喉韻的特殊口感。相對春茶，冬茶產量少，加上春節需求量多，可說是愛茶人每年最期待的茶。而天仁「冬之茶」以牛到吉祥傳遞祝福，是不少人送禮自用最佳首選！

▲台灣最具盛名的紅茶就是日月潭紅茶，其中又以「紅玉紅茶」最具特色。（圖／品牌提供）

新春好茶 鴻運當頭「日月潭紅玉紅茶」

同一種茶葉，因為發酵程度的不同而製作出不同的茶，所謂「發酵」即是茶葉製程中最關鍵的一步，發酵會使茶葉由原本的碧綠色逐漸變紅，香氣也會從花香轉變成熟果香，大家早餐最常搭配的紅茶就是「全發酵茶」。在台灣最具盛名的紅茶就是日月潭紅茶，其中又以「紅玉紅茶」最具特色，葉形呈條索狀，茶湯清澈亮紅，滋味甘潤濃醇，具有天然肉桂及薄荷香氣是其一大特色。

▲台灣綠茶產地集中在三峽一代，採摘新長出之嫩芽製成，茶葉葉質柔軟、芽心肥壯帶著翠綠的色澤。（圖／品牌提供）

新春好茶 清新滋味「碧螺春綠茶」

紅茶是全發酵茶，而綠茶則是「不發酵茶」由於少了發酵的製程，相對其他茶含有更多的維他命C等營養成分，台灣綠茶產地集中在三峽一代，採摘新長出之嫩芽製成，茶葉葉質柔軟、芽心肥壯帶著翠綠的色澤，台灣綠茶以炒菁帶有獨特豆香為其特色。新春團聚大魚大肉後，最適合來杯「碧螺春綠茶」，清新口腔的油膩，更能幫助消化無負擔。

▲913茶王將粉光參和茶葉以完美比例調和在一起，讓原本就帶著回甘喉韻烏龍茶，加上粉光參幫襯回甘的力道更加提升。（圖／品牌提供）

新春好茶 天仁經典「913茶王」

如果您知道天仁，你一定聽過913茶王，您來過天仁門市，那你一定喝過913茶王，將粉光參和茶葉以完美比例調和，讓原本就帶著回甘喉韻烏龍茶，加上粉光參幫襯回甘的力道更加提升。天仁茶王系列，焙火從輕到重，口感從輕盈甘醇到厚實濃郁，都有各自獨特的韻味。新春將至，何不挑選一款喜愛的茶王，拜訪親朋好友，用一杯好茶溫暖彼此。還有春節版313茶王及319茶王，年節限定推出！