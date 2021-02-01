顏家鈺新任台科大校長 盼打造台版MIT
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-01 16:23:13
台灣科技大學今（1）日起由台大機械系特聘教授顏家鈺接任新校長，也是台科大首位非校內教授獲聘遴選成功的校長。顏家鈺表示，未來將積極爭起經費，不只要強化與產業面的產學合作，更要以台灣的麻省理工學院（MIT）為目標，成為對台灣在學術研究與產業技術上兼具影響的大學。
顏家鈺曾任台大工學院院長、中華工程教育學會認證執行委員會召集人、國科會工程處自動化學門召集人等職，也擔任中華民國自動控制學會理事長。顏家鈺於今日就任台科大校長後，辭去台大機械系特聘教授教職，正式成為台科大機械系教授。 顏家鈺畢業於清華大學動力機械系，赴美攻讀明尼蘇達大學熱傳碩士，於美國加州大學柏克萊分校攻取系統控制博士後，即返台於台大任教，研究專長為精密系統之機電整合技術，專精於奈米操控、嵌入式系統、精密伺服等。顏家鈺說，因為工程師的個性使然，研究的內容多與實際工程問題有關，因此有很多機會和國內廠商互動，能深入了解國內廠商在技術上的動態和進展以及畢業生進入產業的現況，而台科大有良好的研究和產學基礎，未來更要強化學校和企業的緊密合作，讓台科大不只是臺灣最好的科技大學，更期望能將台科大打造成台灣的MIT，成為有研究能量又對產業發展有影響力的大學。就任後，顏家鈺將積極爭取經費、善用資源，提供優質的研究和訓練環境，讓台科大的教授們能在各自專長更有發展，也要讓台科大的同學們不只有實務能力，還要能有研發改進的能力，可以批判性的思考，希望提高學生們學習要求標準，讓業界對台科大畢業的學生有更好口碑。