趙少康回歸國民黨 綠委：藍營鷹派恐抬頭、影響有待觀察
記者劉育辰/綜合報導
2021-02-01 16:34:10｜2021-02-01 16:54:57
資深媒體人趙少康時隔20多年後高調宣布回歸國民黨，並表態「韓國瑜要他選黨主席」為政壇投下震撼彈。對此，民進黨立委管碧玲表示，國民黨派已由鷹派掌權，趙少康回到國民黨後，鷹派會不會一併接管黨中央值得觀察。
立委管碧玲表示，目前趙少康在國民黨的角色不清楚，說要選黨主席也不一定就有資格，現在還很難論斷他對民進黨可能造成的影響。不過可以看到的是，國民黨內部路線有越來越偏向鷹派的趨勢；黨團已經由鷹派掌權，黨中央未來是否也會被鷹派「接管」值得觀察，國民黨的路恐怕會越走越窄。一名不願具名的民進黨籍立委表示，有些人或許會擔心趙少康回歸國民黨，對民進黨會帶來影響，但「攻擊民進黨」這件事情，現在就常常攻擊，因為趙少康本來就不喜歡民進黨，現在應該要擔心的應該是江啟臣，顯然他的許多前輩對黨的路線模糊不清，有許多疑問。這名立委也說，趙少康或許論述能力很強，但想要帶領國民黨，不是只有論述能力強而已，而是要說清楚「你要把國民黨帶去哪個方向」、是否能解決世代差距且回應社會情緒的不滿。立委蔡易餘也說，趙少康雖然給人知識藍的感覺，但平常在節目上就很常批評民進黨，立場並沒有比較公平公正，回歸國民黨也只是換個身份罵，並不會有太大的差異。立委許智傑則說，趙少康若要選國民黨黨主席，那位是一位可怕、可敬的對手，民主社會就是尊重民眾的選擇。至於對民進黨的影響，則要看國民黨內部路線的整合，若整合到「對的方向」才可能對民進黨造成影響。而立法院民進黨團幹事長劉世芳表示，趙少康的回歸是國民黨內的家務事，現在包含黨主席在內，傳出很多職務；在江啟臣要競選連任的情況下，國民黨當然會有內部的討論跟評估。但要特別提醒的是，趙少康現在擔任中廣董事長，若未來擔任國民黨內重要職務，恐怕會違反《廣電法》的相關法規，希望趙少康不要讓黨政軍介入媒體。