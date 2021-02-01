春節收運垃圾不打烊 盧秀燕感謝清潔隊無名英雄
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-01 16:47:32
農曆春節將至，台中市垃圾收運不打烊，除初三停止收運(星期日休假)外，春假期間都將出勤收運垃圾。市長盧秀燕今(1)日到大里區清潔隊關心慰問，感謝隊員辛苦付出並致贈加菜金15萬元，同時也視察大里掩埋場垃圾打包暫置管理及遠端溫度監控系統，肯定清潔隊員的認真負責努力，有效減少火災、臭味及環境污染發生。
盧秀燕今到大里清潔隊，逐一贈送小紅包給所有清潔隊員，感謝他們在春節期間犧牲休息時間、不辭辛勞為台中環境品質努力；盧秀燕表示，今年過年因新冠肺炎疫情升溫，各區環保清潔隊員隔外辛苦，除收運垃圾服務外，還要至各市場、社區等加強防疫消毒，她代表283萬市民感謝所有清潔人員的付出。盧秀燕強調，春節將至，為守護民眾返鄉或出遊的安全，台中加強防疫，200位清潔隊員組成防疫消毒大隊，已備妥消毒霧砲車、消毒機具及設備，年節期間不鬆懈，將加強消毒次數及範圍，讓市民安心過好年，消毒大隊一旦接獲市府應變指揮中心通報，隨即派員前往消毒，全力守護市民健康。盧秀燕並視察大里掩埋場垃圾打包暫置管理情形，她表示，各縣市掩埋場通常是露天，容易蚊蟲滿天飛、氣味不佳，市容景觀也受影響，市府規劃8千萬元預算，從去年6月起將露天垃圾打包密封，不但減少火災發生，也可有效減少臭味及環境污染，達到衛生、安全、美觀的效果。此外，由於露天垃圾掩埋場容易高溫失火，危害周邊安全並造成空污問題，環保局「全國首創掩埋場遠端即時溫度監控系統」，將熱顯像儀一機三用，除加強稽查工廠違規情形、量測民眾體溫，更可遠端監控垃圾掩埋場溫度，若溫度異常，將即時通報處置。環保局長陳宏益指出，大里垃圾掩埋場自83年開始營運，去年6月開始提升轉運及打包暫置的量能，可短期紓緩焚化廠處理負擔，除每日派車噴灑消毒及除臭，環保局還自行研發、可24小時監控溫度的「遠端即時溫度監控」系統，於大里、文山垃圾暫置場導入熱顯像儀偵測，若發現超過攝氏60度將自動Line通報，市府立即派員到場勘查，若持續高溫，將啟動灑水降溫措施；若有冒煙情形，立即通報消防局緊急戒備，減少環境污染。