就像職人手作！首台智慧手沖咖啡機盼開啟新商業模式
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-01 17:11:32
咖啡產業2000年起在台灣快速發展至今，從星巴克到便利商店，人手一杯咖啡創造龐大的產業鍊和經濟效益，而對趨於飽和的消費市場，本土科技公司今（1）日正式發表全球唯一的全自動智慧手沖咖啡機，從水量、咖啡粉的粗細，到水量、溫度和沖泡的手法均能智慧學習。業者表示，該機器即日起在台北晶華酒店的咖啡廳營運，希望未來打造咖啡機平台、咖啡師與消費場域的合作關係，與消費者創造「四贏價值」。
萬物智得股份有限公司今日正式發表「Qofii 智慧手沖咖啡平台」，結合冠軍咖啡師的手沖技藝，期盼打造手沖咖啡的全新商業模式，將串連咖啡機平台、冠軍咖啡師、消費場域等三方合作關係，打造與飲用者共享的四贏價值，未來將鎖定頂級VIP 會所、米其林精緻餐飲等第一線消費場域，致力於將手沖技藝數位化、餐飲數位化服務。智慧手沖咖啡平台首波合作攜手咖啡品牌 4MANO CAFFÉ、冠軍咖啡師侯國全團隊，進駐台北晶華酒店麗晶精品門市，推出1支豆子、3種風味的咖啡品飲體驗，經過冠軍咖啡師不同的沖煮架構設定，讓同一支豆子能萃取出不同風味的咖啡。 Qofii品牌執行長陳逸群指出，「我們在追尋的不是完美的咖啡，而是未來的咖啡」，希望在長遠的未來為人類、咖啡產業有不一樣的改變，不是從科技思考如何煮咖啡而是向咖啡師請益，在台灣第一代咖啡職人游啟明、世界咖啡杯測大賽冠軍劉邦禹等人的協助下，機器將職人的沖煮技術學習存取，消費者能跨越時間、空間品嚐名家的手沖作品。智慧手沖咖啡平台除了能精準測量咖啡豆研磨的粗細和重量，更能紀錄咖啡師獨一無二的「沖泡曲線」包含注水量、萃取量和溫度變化曲線，咖啡師也能藉由這些數據得知沖煮的架構和結果，進而調整，同時為了完整手沖體驗，機面螢幕更置入多媒體介紹影片，讓消費者也能懂得從細節品嚐手沖咖費，就如同與咖啡師互動。陳逸群說，品牌致力於讓消費者品嚐手沖咖啡的體驗更加完整，扮演著「平台」的角色將咖啡師的作品送到消費者手中，「我們想縮短的是咖啡師和人的距離，這台機器就是咖啡師雙手的延伸服務更多的使用者」，未來品牌也不以販售機器盈利，而是和市場端業者合作分潤，預計在今年底能佈局20個據點，提供30至50台機器營運。