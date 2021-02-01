禁浮具出海釣魚與中央不同調 侯友宜：彌補法令不足
記者陳志仁/新北報導
2021-02-01 17:17:55
新北市政府考慮到釣客的安全，依據「水域遊憩活動管理辦法」公告禁止民眾搭乘俗稱「波特船」的浮具出海釣魚，但交通部認為引用法源有誤，要求新北市府撤銷公告；新北市長侯友宜強調，為了彌補中央法令的不足，新北市勇於承擔責任，也呼籲中央能立法規範。
侯友宜今(1)日出席新北市公共托育中心暨新北市政府稅捐處員工子女托嬰中心聯合的開幕式，針對去年11月4日禁止搭乘浮具釣魚的公告，遭交通部認為引用法源有誤的爭議受訪；侯友宜表示，憲法15條保障人民生命財產，是政府責無旁貸的責任，這幾年光釣客落海，或乘坐不安全浮具出海釣魚的死亡人數達29人，為保障釣客的安全，新北市特別以「水域遊憩活動管理辦法」予以規範。侯友宜指出，新北市考慮到釣客的安全，尤其浮具都是用保麗龍、泡棉的材質製作，非常的不安全，不僅影響到漁民的作業，屢屢發生事故外，也造成國安偷渡的漏洞；為了彌補中央法令的不足，新北市勇於承擔責任，基於這樣的立法精神下，做這樣的規定，確保民眾、釣客的安全，新北這幾年不幸造成29人往生，且為搶救釣客的生命，付出極高代價，如果中央認為公告要調整，希望中央立法規範。新北市政府觀光旅遊局說，台灣四面環海，海上釣魚早已是許多縣市民眾共同的休閒活動之一，新北市有145公里的海岸線，民眾冒險利用保麗龍拼裝而成的「浮具」出海，操控既不易，危險性亦極大；基於保障人民生命財產、安全之職責，更讓第一線執法同仁，在面對民眾的危險行為時有法可循，強烈建議中央政府於保障人民生命、財產權的天職下，儘速制定全國統一規範，讓各地方政府有明確的法規遵循。