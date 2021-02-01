「錢莊」聚財！銀行3大招財小物搶手 還過香爐、睡金庫
記者顏真真/台北報導
2021-02-01 18:07:01
農曆新年即將到來，台灣民間習俗中，春節到廟裡求發財金放在皮包或皮夾裡，能夠開運祈福、保佑財運順遂，其中又以竹山紫南宮等著名廟宇所發放的「錢母」最受歡迎，只是今年考量疫情升溫，竹山紫南宮已宣布停辦春節錢母發放活動。不過，想添財氣還有辦法，由於銀行舊稱「錢莊」、有聚財、生財象徵，今年銀行也提供招財神器像是財發開運水、發財金、發財米等開運小物，甚至還提前放進銀行金庫吸財氣，有些還到廟宇過香爐加持，因此每年農曆前後都成為搶手招財小物。
過新年一定要討個大吉大利，過去很多對財富有強烈信念的人，都會拿著水瓶，特地跑到銀行裝水，取其發財水的好采頭，希望在新的一年可以財源滾滾通四海。但說起開運發財水的歷史，主要是以前銀行叫做「錢莊」，是聚財的象徵，把水擺在銀行的金庫裡可以吸取「財氣」與「才氣」，在傳統民俗裡面水代表「財」，這樣的水也就叫「發財水」。不過，現在想要拿到發財水，不用拿著瓶子到銀行裝水了，許多銀行在農曆過年前後都已幫客戶準備好瓶裝開運發財水、發財金及發財米等開運小物，還特別放進金庫，與鈔票擺放一起過夜，就是要讓發財水吸取滿滿的財氣，像渣打銀行全台各分行，至3月底，只要在分行完成保單健檢，即可獲得限量新春發財水，全台限時限量1萬6888瓶，贈完為止。元大銀行也準備超過8萬份發財金、發財水要贈送給來行客戶添喜氣，客戶只要來分行就可獲得發財金或發財水1份，數量有限，送完為止。瑞興銀行特別為製作「招財Happy牛」發財水，並經銀行金庫財氣加持，希望客戶在新的一年都能夠金牛迎春好運到，牛轉錢坤開鴻運。台新銀行同樣準備了炙手可熱於金庫吸滿財氣的「開運水」、經廟宇祈福加持的「發財金」，在全台分行發送予客戶。台新銀行客群經營處副總經理楊郁敏表示，今年特地增加數量，共準備了9萬8888瓶「開運水」與3萬8888份「發財金」，以8的數量進行安排，希望民眾在金牛年能牛轉乾坤、大發利市，財運亨通。除了增加開運水數量之外，台新銀行也與全家便利商店推出聯名款開運水，民眾只要在全家消費達指定金額即可獲贈1瓶，還有深受小朋友喜愛的「牛年小提燈」。永豐銀行亦祭出3大招財神器，助攻牛年旺財運，在春節前3日，即2月5日、8日、9日的營業時間內，將在全台125家分行贈送每日限量發財水與「財富永豐」春聯，今年共逾3萬瓶發財水，以「財富」、「福滿」、「開運」3種款式隨機贈與來行客戶；營業大廳也提供「財」、「富」、「永」、「豐」字樣的紅、紫色旺年糖，祝民眾新年大紅大紫。同時發送以故宮典藏畫作為設計元素的限量春聯，讓民眾在年前拿個開運小物增添好運。凱基銀行同樣誠意十足，今年特別與嘉邑城隍廟跨界聯名發行「平安發財米」，選用高品質的台東特選關山米，並由嘉邑城隍廟供奉的五路財神加持祈福，延續傳統習俗中富足的象徵「米」與「水」，希望祝福客戶「財庫圓滿」。依據民俗專家的說法，拿到發財米後建議分多次烹煮，每次使用少許量後再把家中的米放入補充，以象徵財庫綿延不斷。此外，民俗上「水」具有「聚財」效果，凱基銀行今年也財富管理會員準備「金牛發財水」，並建議可以放置於家中財位最能招財，如有剩下的水，還可裝入簡易噴霧器，把室內噴灑一遍，象徵財富滿屋、遇水則發。有鑑於疫情尚未趨緩，凱基銀行也期盼藉由「平安發財米」及「金牛發財水」集結滿滿開運能量，祝福客戶金牛年都能吃好米、喝好水、護健康、豐財庫。第一銀行也特別準備「小粉獅招財米」及「牛轉錢坤發財錢母」贈送客戶，發財錢母更已在吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，民眾只要至分行洽辦業務，就可以將銀量招財米或發財錢母帶回家，除可放在家中財位或辦公桌，另可將招財米放進家中的米缸摻一摻，每天取出一點招財米與自家米飯一起烹煮食用，讓牛年財氣興旺一整年。台北富邦銀行亦事先準備好2萬5000份牛轉乾坤發財金，特地送到竹山紫南宮的天公爐及主爐「過爐」，吸收鼎盛香火以獲得神明庇佑，至2月9日期間理財客戶到分行換新鈔，也可獲贈開運發財金，送完為止。此外，在2月17日開工日起，在全台134家分行也準備限量4萬0888瓶的「牛運亨通」發財水，瓶身圖樣讓生肖牛穿上了喜氣洋溢的紅色不倒翁服，象徵跨越了2020年的挑戰，以旺盛運勢邁向嶄新的開始，只要到分行洽辦業務就可免費索取。國泰世華銀行則攜手全台灣北中南多間知名廟宇，於近5千台ATM推出「宮廟點燈服務」，而且2月底前在ATM完成點燈後，除可會獲得1張祈福籤詩，還可憑交易明細表至全台分行兌換限量發財水1瓶。中信銀行特地設計以「花開福臨」為主題的發財金、發財水，在新春第一天開門營業日2月17日起，贈送來行財富管理客戶，讓客戶在牛年皆能好運旺旺、財源滾滾，發財金與發財水數量有限，送完為止。至於開運水和發財金的使用方式，楊郁敏建議民眾拿到開運水可放在家中財位，擺放至元宵節後再飲用，或將開運水由外往內向家中灑，象徵將財氣帶進家門。至於以生肖金牛為設計主題的發財金，建議民眾領取後可以放在皮夾或保險箱中，以招財氣，期盼在辛丑牛年，民眾們都可以牛勢衝天。渣打銀行財富管理主管陳太齡則提醒，除了開運好彩頭，開年期間也是投資人積極檢視理財配置的好時機，今年全球景氣復甦力道強勁，預期風險資產前景看好，加上年終獎金發放時間來臨，建議民眾善用額外的現金收入，審慎檢視資產組合，並著眼長期多元配置與保障規畫，把握機會幫自己的年終加碼，人生財富加值。