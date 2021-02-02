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《喬瑟》關懷身障者　當事人吐心聲：大家看我的眼神變了

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-02-02 09:00:00

▲《喬瑟與虎與魚群動畫版》向身障者傳遞正能量。（圖／采昌）
▲《喬瑟與虎與魚群動畫版》向身障者傳遞正能量。（圖／采昌）
日本動畫電影《喬瑟與虎與魚群動畫版》在台票房突破1000萬（截至1月31日），成為今年首部票房破千萬的日本電影。因該片向身障人士傳遞正能量的訊息，身障人士觀影後滿意表示：「除了看電影更認識身障者的生活外，觀眾進場前和離場後，有一點小小改變，我發現大家一直看著我，而且眼神變得不太一樣，這也表示電影很震撼人心。」
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《喬瑟與虎與魚群動畫版》在台上映票房突破千萬的好消息，傳到導演田村耕太郎耳裡，他發文表示感謝：「這個作品看似容易，但其實要面對許多挑戰。給予我寶貴機會的各位，以及支持這部電影的觀眾們，非常謝謝你們，我為我們團隊的成就感到驕傲。」
片中女主角「喬瑟」是位身障人士，故事除了主角追求夢想之外，更刻劃出社會對身障人士最真實的一面，但沒將主角作悲情刻劃，而是透過正能量去敘述女主角不放棄夢想，並跟隨男主角一同堅持到底，藉此表達只要不輕易放棄自己的夢想，夢想就會達成。
日前有身障者進場觀影，觀影後用身障者角度評述這部作品：「有許多小細節都是輪椅族心聲，還有無障礙環境的設計上，都顯示出製作團隊的用心。」還透露電影散場後，觀眾對他的轉變：「進場前和離場後，觀看者有一點小小改變，我發現大家一直看著我，而且眼神變得不太一樣，這也表示電影很震撼人心，藉由電影增加一點同理心，劇情中的景象對應到現實生活中，大家都很親切地借我過，搭電梯時大家也變得很有禮貌，這是我看電影後最大的收穫。」
對於這次以身障者角度來打造這部感動人心的動畫電影，導演田村耕太郎也透露：「我實際上有詢問過身障人士，平時是否會去觀賞這類以身障人士為主角的影視作品，但對方多以『不會』回應，就因為這類作品多數在強調身障人士的悲情，看了並不是太過愉快，這也促使我採用正能量的氛圍，來製作這部動畫。」
▲▼《喬瑟與虎與魚群動畫版》在台票房破千萬。（圖／采昌）
▲▼《喬瑟與虎與魚群動畫版》在台票房破千萬。（圖／采昌）
▲▼《喬瑟與虎與魚群動畫版》在台票房破千萬。（圖／采昌）
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