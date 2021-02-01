影／確診案908逛過大溪老街　化學兵地毯式大消毒

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在桃園市長鄭文燦陪同下，蔡英文今日前往桃園南門市場慰勞「桃園市政府防疫消毒大隊及陸軍第六軍團33化學兵群」。33化兵群指揮官龔龍峰上校簡報時表示，新冠肺炎疫情爆發後，33化學兵群派遣消毒兵力達2043人次，執行專案與預防性消毒，上月19日接獲命令後，立即協助桃園醫院病患轉院消毒工作，並持續支援八德、蘆竹、中壢、龜山等地區30個里的消毒作業。今日下午也派遣24名兵力前往大溪老街協助市府消毒工作。