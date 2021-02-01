影／確診案908逛過大溪老街 化學兵地毯式大消毒
記者呂炯昌/桃園報導
2021-02-01 18:03:09
衛服部立桃園醫院群聚感染，迄今已19人確診新冠肺炎，其中案908因陪伴母親至平鎮某家醫院就診，與案889接觸而染疫。中央流行疫情指揮中心昨（31）日公布案908在上月25、26日的公共場所活動足跡，地點遍及九份以及大溪老街。陸軍33化學兵群今（1）日下午前往大溪老街消毒，協助桃園市政府防疫。
國防部指出，陸軍33化學兵群今日派遣化學兵部隊前往桃園地區進行消毒作業，並配合當地衛生單位，以車輛、機具針對桃園市立體育場及大溪地區周邊區域實施消毒作業，杜絕病毒入侵。為提高防疫效果，陸軍33化學兵群今日出動MDS-106輕型消毒器等機具，在指揮官龔上校的帶領下，與環保局、清潔隊合作，並分別以桃園市立體育場及大溪地區為中心，對周邊鄰里執行消毒任務，保障國人安全。在桃園市長鄭文燦陪同下，蔡英文今日前往桃園南門市場慰勞「桃園市政府防疫消毒大隊及陸軍第六軍團33化學兵群」。33化兵群指揮官龔龍峰上校簡報時表示，新冠肺炎疫情爆發後，33化學兵群派遣消毒兵力達2043人次，執行專案與預防性消毒，上月19日接獲命令後，立即協助桃園醫院病患轉院消毒工作，並持續支援八德、蘆竹、中壢、龜山等地區30個里的消毒作業。今日下午也派遣24名兵力前往大溪老街協助市府消毒工作。
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