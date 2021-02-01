「2.2蝦拼年貨節」單日流量破4百萬！豪氣加碼搶好康

犇向金牛年倒數一週，台灣防疫警戒全面拉升，亦將民眾年節購買消費力移轉至線上購物。蝦皮購物盤點年前強檔「蝦拼年貨節」消費者行為數據顯示，2021年受疫情衝擊，多數民眾轉趨「在家圍爐」，帶動1/11年貨節首檔開跑當日活動頁面流量飆升至450萬，「2.2蝦拼年貨節」暖身開跑至今站上年菜訂單數相較去年同期成長近翻倍、「伴手禮」也創下百萬訂單佳績；且北市府公告取消年貨大街實體活動後，該購物平台獨家線上迪化年貨大街的買氣直線成長近5成，今(1)日再宣布將於2/3-2/10新設與台北迪化商圈發展促進會合作之「迪化年貨街在蝦皮」專區，協助更多迪化街老店數位轉型！

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▲2.2蝦拼年貨節_未來實驗室N7空氣清淨機 0點1元開搶。（圖／資料照片）

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