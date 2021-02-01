巷仔內／力挺趙少康選黨主席 實為韓國瑜算盤打得精？
記者丁上程／特稿
2021-02-01 18:33:56｜2021-02-01 18:53:01
2021年才剛開始，國民黨7月才登場的黨主席選舉，隨著今(1)日趙少康宣布重回國民黨，甚至高呼「韓國瑜支持我選黨主席」下，隨即成為熱門話題。雖然國民黨中央冷處理，表示趙少康不具黨主席參選資格，不過黨內人士透露，趙少康打出韓國瑜招牌、挑戰黨魁大位，背後目的是為了讓韓國瑜保有「話事權」，進而暗示檯面上想要參選黨主席的人「韓國瑜還有威脅性」。「韓趙同盟」進逼，現任黨主席江啟臣如何接招？恐將在藍營內部掀起一場茶壺內的風暴。
藍營黨內人士指出，韓國瑜雖然歷經總統大選以及罷免案兩次敗仗，但在罷免王浩宇等大型動員活動中，還是看得出「韓粉」影響力不在話下。「要是韓國瑜突然宣布參選國民黨主席，雖然會不會當選很難說，但足以攪動國民黨內一池春水」。不過，該黨內人士認為，韓國瑜本人深知，無論是參選黨主席，甚至是2022年再投入地方縣市首長選戰，都不是明智之舉，也因此「支持趙少康」，已經成為韓國瑜「試水溫」的手段。該人士進一步揭露，韓國瑜明知趙少康資格不符，仍舊力挺其重返國民黨，甚至是投入黨主席選舉，就是在試探黨中央的底線。因為根據國民黨現階段的說法，趙少康之所以不具黨主席參選資格，原因在於2020年1月「國民黨主席補選細則」中指出，候選人需具備選舉人資格，而選舉人則必須至少有一年黨齡；不過9月國民黨全代會通過的「國民黨主席選舉辦法」，僅明定選舉人需具備一年黨齡，候選人則無規定。「現在就是看黨中央是要為趙少康解套，或是堅守原有底線不讓他選，都是對韓國瑜的一種表態。」一名藍營地方民代透露，現階段國民黨需要的是韓國瑜的「人氣」，但不需要韓國瑜的「人」。「國民黨中央的改革計劃中，很明顯沒有規劃韓國瑜的位置。」該地方人士強調，韓國瑜需要的是扮演登高一呼帶領群眾的角色，而不是決策圈內帶領國民黨前進的領導者。而不論是否有資格參選黨主席，光是「韓國瑜力挺」的趙少康，儼然已經抓住國民黨內的大多數支持者。1994年台北市長落選後，趙少康雖然轉戰媒體圈，但對於政界的影響力卻沒減少，政論節目或廣播節目仍舊吸引眾多「知識藍」的支持者，剛好與韓國瑜的「庶民政治」路線形成互補。「韓趙同盟」成形，國民黨能否上演「少康中興」的戲碼雖然還是未知數，不過帶動起話題性，讓原本暗潮洶湧的藍營黨魁之爭浮上檯面，再度成為焦點。