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裝錯了！她回家驚見「黑鞋變白鞋」　店家回應讓台人氣炸

編輯中心/綜合報導

2021-02-01 18:02:05

▲有網友抱怨，店員把她的鞋子跟另一位客人的鞋子裝錯袋子，事後的回應更讓她生氣。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》及《pexels》 ）
▲有網友抱怨，店員把她的鞋子跟另一位客人的鞋子裝錯袋子，事後的回應更讓她生氣。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》及《pexels》 ）
雖然網路購物風險多，但在實體店面購買時也不能掉以輕心。近日，就有網友抱怨，買完鞋子後沒再多檢查一次，回到家才發現黑鞋竟變成白色的，原來是因為店員在結帳時裝錯袋，但店家的回應卻只有「售出不能退換」，讓她相當崩潰，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆怨2公社》表示，自己明明買的是黑色球鞋，結果回家後才發現變成白色的，原來是因為店員在結帳時裝錯袋，把原PO黑色鞋子跟另一位客人的白色鞋子搞錯了，雖然相同款式，但尺寸和版型完全不同，害她只能積極找人「尋找1/25昨天下午4點左右在麗寶outlet，有一位戴深紅色帽子的先生」。
▲原po也在留言處回覆「店家說售出不能退換」，這種態度讓她完全無法接受。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲原po也在留言處回覆「店家說售出不能退換」，這種態度讓她完全無法接受。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
這讓原PO忍不住埋怨「為什麼我沒有再多檢查一次，為什麼店員要把鞋子裝錯袋子」，不過，許多網友看完都疑惑「這是店員問題還是客人？不給換尺寸嗎？」對此，她也透露，「店家說售出不能退換，而且我的鞋子買的時候尺寸已經是最後一雙了」，雖然當下有給店家連絡方式，但目前還是沒有消息。
店家的事後態度，也讓網友們相當火大，「不對吧，店員自己裝錯，還要客人自己處理」、「沒理由要客人負責呀」、「應該是店家負責吧」、「建議直接去投訴了」、「是在哈囉，這樣是要買家自認倒楣嗎」、「這不是退換問題，是店員出包欸」、「蠻誇張的，支持找消保官申訴」。（編輯：許智超）
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