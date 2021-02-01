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趙少康籲別搞省籍分化！綠營大老質疑：比韓國瑜更回去？

編輯中心/綜合報導

2021-02-01 18:24:08

▲趙少康、韓國瑜。（合成圖／NOWnews資料照　影音中心攝）
▲趙少康籲別再搞省籍分化，民進黨前立委林濁水則質疑「意識形態比韓國瑜更回去？不會吧？」。（合成圖／NOWnews資料照　影音中心攝）
資深媒體人趙少康今（1）日宣布重返國民黨，更透露前高雄市長韓國瑜要他參選黨主席，不少藍營支持者也期待國民黨能更團結一致。不過民進黨前立委林濁水今天在臉書質疑趙少康重磅回歸強打的「族群議題」，認為現在年輕人早已相當陌生，更直言「趙少康這位當年深藍金童，會在意識形態的立場上比韓國瑜更回去？不會吧！」。
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趙少康今日受訪表示，本來他認為政治讓能幹的人去做就好了，「但台灣的政治變成這樣，很像慈禧太后當年掌控義和團，把理性聲音都消滅光，1450隨時出草，連他自己昨天也被出草」。談及重返藍營關鍵，趙少康表示除了能為台灣、為藍軍做事，自己不排斥任何位置，更重申接受勸進不代表「趙韓結盟」，呼籲台灣別再搞省籍分化。
對此，林濁水今天則回應「不會聽錯吧！都已經超過20幾年了，當年以族群動員為競選主軸的趙少康，這一次復出政壇頭一個訴求居然是指控民進黨操作族群議題？族群議題是老一代的議題，現在年輕人已經相當陌生了，趙少康這位當年深藍金童，會在意識形態的立場上比韓國瑜更回去？不會吧」。
▲美國總統大選3日登場，備受國際關注，然而，台灣不分藍綠兩黨似乎都傾向支持川普，對此，民進黨大老林濁水也點出背後的矛盾與荒誕。（圖／記者吳承翰攝）
▲民進黨大老林濁水不敢置信地表示昔日的深藍金童「意識形態比韓國瑜更回去」。（圖／記者吳承翰攝）
至於趙少康重返藍營是否能劍指黨主席的位置，現任國民黨黨主席江啟臣則在今日受訪時嘆氣強調，趙少康是否符合競選黨公職選舉的部分，國民黨內有民主機制，所有黨員在機制前都是平等的，也都必須尊重、遵守黨目前的規範。（編輯：楊智傑）
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