趙少康籲別搞省籍分化！綠營大老質疑：比韓國瑜更回去？

資深媒體人趙少康今（1）日宣布重返國民黨，更透露前高雄市長韓國瑜要他參選黨主席，不少藍營支持者也期待國民黨能更團結一致。不過民進黨前立委林濁水今天在臉書質疑趙少康重磅回歸強打的「族群議題」，認為現在年輕人早已相當陌生，更直言「趙少康這位當年深藍金童，會在意識形態的立場上比韓國瑜更回去？不會吧！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

趙少康今日受訪表示，本來他認為政治讓能幹的人去做就好了，「但台灣的政治變成這樣，很像慈禧太后當年掌控義和團，把理性聲音都消滅光，1450隨時出草，連他自己昨天也被出草」。談及重返藍營關鍵，趙少康表示除了能為台灣、為藍軍做事，自己不排斥任何位置，更重申接受勸進不代表「趙韓結盟」，呼籲台灣別再搞省籍分化。

對此，林濁水今天則回應「不會聽錯吧！都已經超過20幾年了，當年以族群動員為競選主軸的趙少康，這一次復出政壇頭一個訴求居然是指控民進黨操作族群議題？族群議題是老一代的議題，現在年輕人已經相當陌生了，趙少康這位當年深藍金童，會在意識形態的立場上比韓國瑜更回去？不會吧」。