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求姻緣、求好運有拜有保庇　全台五大祈福景點懶人包

記者陳致宇／台北報導

2021-02-12 09:00:00

廟宇
▲農曆春節即將來臨，許多旅客會趁新春期間前往廟宇拜拜，祈求新一年的好運。（圖／Booking.com）
農曆春節即將來臨，許多旅客會趁新春期間前往廟宇拜拜，祈求新一年的好運，線上訂房網站 Booking.com 整理出「全台五大祈福目的地」，除了有世界三大媽祖廟之稱的雲林廟宇，還有香客不能錯過的台北古蹟寺廟，讓大家從北到南都能找到適合前往祈求好運的地方。
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位在台北萬華區的龍山寺擁有 300 年歷史，屬於國定古蹟，其外觀雕刻設計富含歷史及文化底蘊。其中，拜月老更是大眾前往龍山寺的必做行程，龍山寺十分適合想在新年求得好姻緣的旅客前往。
若新年期間準備到台中的旅客不妨路經大甲鎮瀾宮，每年都會有許多香客朝聖，是眾人時常前往祈求平安健康的地方。在鎮瀾宮除可欣賞雄偉精細的殿堂、石柱及木雕外，周遭也有不少美食攤販，可讓造訪旅客品嘗；計畫走訪彰化的旅客可以選擇造訪著名的媽祖廟南瑤宮，其還有著進香團鼻祖之名，鼎盛的香火更吸引不少人前往為做生意、生活祈求好運。
雲林則有台灣規模最大的媽祖廟北港朝天宮，更是香客不能錯過的地點，此處每年總有百萬香客前來朝聖，還是世界三大媽祖廟之一；台南也是許多人國旅出遊會安排的去處，除了大啖在地美食之外，不妨考慮走訪台灣府城隍廟向月老祈求好姻緣。
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