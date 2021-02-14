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航空業也要斜槓！虎航線上賣螃蟹　星宇進駐7-11賣甜點

記者陳致宇／台北報導

2021-02-14 15:00:00

螃蟹
▲台灣虎航與鳥取縣政府共同推廣松葉蟹及紅楚蟹，並於線上電商平台販售。（圖／台灣虎航）
新冠肺炎疫情造成航空業者業績下滑，為求生存積極「斜槓」進軍其他產業發展，台灣虎航利用其觀光旅遊資源，繼與日本岡山縣、佐賀縣及茨城縣合作推出多檔期間限定的物產推廣活動，近期又與鳥取縣政府共同推廣松葉蟹及紅楚蟹，並於線上電商平台販售；至於星宇航空則是與 7-ELEVEN 合作，結合既有及即將開航航點，打造多款甜點、零食、飲料等異國風味商品。
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台灣虎航表示，鳥取縣因著《名偵探柯南》作者青山剛昌及《鬼太郎》作者水木茂等兩位漫畫大師，近年來以「漫畫王國」逐漸在海內外打開知名度，也吸引許多漫畫迷前往朝聖；不過，鳥取縣除了享有「漫畫王國」盛名外，更因每年捕貨的螃蟹數量居全日本之冠，甚至比北海道多出 3 倍，因此也享有「蟹取縣」之名，其中更以松葉蟹及紅楚蟹最為人所熟知。
一般來說，松葉蟹的漁獲季為 11 月上旬至隔年 3 月，被稱為「冬味之王」；紅楚蟹的漁獲季則為9月初至隔年6月底，是所有捕獲螃蟹之中最多的蟹種。台灣虎航商務長許致遠說，會透過與日本各縣廳合作推廣物產之方式，讓短期間內無法出國的民眾，能夠藉由味蕾的療癒，稍解無法親自到當地嘗鮮的遺憾。
▲星宇航空與
▲星宇航空與 7-ELEVEN 合作，結合既有及即將開航航點，打造多款甜點、零食、飲料等異國風味商品。（圖／星宇航空）
至於星宇航空則是與 7-ELEVEN 合作，結合既有及即將開航航點，打造多款甜點、零食、飲料等異國風味商品，像是以日本沖繩特產為主題，推出沖繩雪鹽焦糖重乳酪及沖繩黑糖麻糬厚生乳捲；即日起也推出 4 款星宇航空推薦餅乾、洋芋片及 2 款全新飲品，嚴選食材調配出泰國、日本、越南等國到地口味，讓味蕾環遊各國
此外，星宇航空小舖 2021 精裝筆記本、音樂鈴、首航航點紀念杯組、星探者旅行組，以及獨家限定的蜷尾家鐵觀音可可碎片冰淇淋，及機上飲品 VDS100% 胡蘿蔔綜合蔬果汁等商品，也可於 7-ELEVEN 門市預購。
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