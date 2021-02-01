北京維穩對阿里、螞蟻出手 美專家：馬雲的困境還沒結束
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-01 18:55:58
中國電商龍頭阿里巴巴（Alibaba）集團創辦人馬雲（Jack Ma）去年10月呼籲中國改革金融體制後，阿里巴巴隨即被監管機關以涉嫌壟斷立案調查，螞蟻集團（Ant Group）IPO上市也被叫停。馬雲本人消失近3個月後，1月20日才以視訊方式現身，阿里巴巴、阿里系原本崩跌的股價也隨之上漲。但美國專家認為，馬雲尚未脫離險境，接下恐怕將遭到中央紀律檢查委員會關押。
美國政治外交性雜誌《國家利益》（The National Interest）近日刊出德州大學聖安東尼奧分校政治學教授塞耶（Bradley A.Thayer）、人權組織「公民力量」副主席韓連潮（Lianchao Han）的文章，內文指出，馬雲之前有許多富豪被中紀委調查的例子，包括前中共領導人鄧小平的孫婿吳小暉。安邦保險集團董事長兼總經理吳小暉2018年涉非法集資、職務侵佔罪被判處18年徒刑後，隔年被上海法院沒收財產人民幣105億元。相比吳小暉的遭遇，馬雲似乎處境相對較佳，但文章評論認為，他的麻煩才正要開始。中國政府對馬雲、阿里巴巴、螞蟻集團採取的行動，帶出了重要問題：「為什麼北京要針對馬雲？」以及「北京想用這種類似『殺雞儆猴』的舉動傳達什麼訊息？」塞耶和韓連潮認為，由於中國領導人習近平對權力的不安全感，讓馬雲成為他眼中無法容忍的競爭對手，或是潛在的敵人。《國家利益》指出，金融系統也是中共政權維穩政策的一環，3年前習近平在中共中央政治局會議上首次提出，要求黨必須對中國的金融部門有嚴格的控制，消除所有可能導致金融系統崩潰的風險，近期對馬雲的行動，或是高層下令的「反壟斷執法」都是在排除所謂的「隱患」。螞蟻集團開放被北京定為「低端人口」的人已不到50元（人民幣）的金額開戶，雖然利息也比一般銀行要來得高，但高報酬、低門檻的投資模式吸引了不少資近和用戶。據統計，去年螞蟻集團擁有超過7億用戶，每個月的金流高達了17兆美元。《國家利益》認為，螞蟻的影響力讓受到法規管控的大型銀行眼紅，也讓習近平擔心，民營企業手中巨額資金會對反對派利用。因此，雖然也有一些「太子黨人」參與阿里相關的事業，但仍然必須排除螞蟻、阿里這些風險。從中共的角度來看，馬雲的事業還觸及到媒體和娛樂領域，這些都是意識形態傳播的重要工具，受到中共密切關注。評論分析，雖然馬雲願意將自己的業務交給政府，但習近平絕不允許馬雲或任何個人擁有如此巨大的資源和權力，就像俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），透過反貪腐行動將民營企業的資產轉為國有，現在北京正用「反壟斷」的名義打破馬雲的業務並將其置於中共的嚴格控制之下。未來，對於西方社會而言，任何未來開放中國金融市場的貿易談判大概都是幻想。