打麻將玩通宵？小心中風、坐骨神經痛陪著過年
記者陳志仁／新北報導
2021-02-10 20:00:00
民眾會利用過年跟親朋好友聚在麻將牌桌上，摸個幾圈玩通宵；台北醫院復健科主任吳政哲提醒，熬夜不但傷身、睡眠不足，更可能因久坐未變化姿勢、水分攝取不足及天氣寒冷，易引發中風、心肌梗塞等疾病，開心過年打牌要留意自身的健康狀況，避免樂極生悲。
吳政哲表示，長時間久坐未變化換姿勢，易出現肩膀與腰部疼痛、下背痛，甚至痠麻及引發肌肉筋膜發炎；此外，贏牌時太過興奮，或熬夜導致睡眠不足，再加上久坐未變換姿勢，容易造成血流遲滯，也有可能誘發腦血管破裂、梗塞而引發中風、心肌梗塞等。吳政哲說，每半小時可起身做簡單的伸展運動放鬆肩與背部，適時補充水分，高血壓、糖尿病、高血脂、有心臟血管疾病，或曾有中風的民眾，需留意身體狀況並按時服藥，避免長時間打牌；如果感覺局勢緊張、情緒不穩，記得先做三次深呼吸，舒緩情緒後再繼續打牌。物理治療師施竣元指出，許多因為坐骨神經疼痛的復健病人，長期穿戴腰部護具，只有在洗澡或睡覺時才會脫下；但因為沒有一定的肌肉訓練及神經放鬆，經過長期穿戴，不但造成腹部核心肌群弱化，也無法減緩坐骨神經疼痛。 施竣元建議，平常避免長時間維持相同姿勢，並善用家中一把構造簡單、有靠背的四腳椅，就能進行自我坐骨神經放鬆、維持神經的正常循環、減少坐骨神經壓力；並提供自我坐骨神經放鬆運動的步驟，坐在椅子上，雙手放於臀後，將上背與頭彎曲到最底，下背則維持筆直。接下來將雙腳伸直，並且腳背交替做勾起、放鬆的動作。 此外，臥鴿式放鬆運動的步驟，臥姿下，雙膝抱胸，並將左腳踝放在左大腿上方，雙手緊扣在右大腿後方以加強拉力，保持呼吸，一分鐘後換邊施做。