吃大餐送住宿最低2888元 飯店情人節優惠懶人包
記者陳致宇／台北報導
2021-02-13 15:00:00
還沒想好要如何度過浪漫的情人節？五星飯店推出「用餐送住宿」活動，凡消費指定餐點即贈住宿 1 晚，雙人最低 2,888 元起，另外還有業者推出一泊二食住房專案，鮮花、大餐、美酒統統一次搞定，輕鬆表達出對另一半的濃烈愛意。
S HOTEL 即日起轉型為「分流防疫旅館」，開放部分樓層供一般旅客使用， 2 月 10 日至 3 月 7 日推出「金牛報喜雙人用餐免費住房」，凡於 S Restaurant & Bar 享用春節雙人分享餐，即可免費住宿雙人房或雙床標準房一晚。此外，國人申請台北加碼 GO ，於二月指定日期入住，扣除補助後標準客房 1,999 元、豪華客房 2,499 元。西華飯店為迎接西洋情人節， 於 TOSCANA 義大利餐廳推出「用餐送住房」的優惠活動， 2 月 14 日當天享用情人節雙人饗宴，主菜可選十二盎司美國頂級肋眼牛排，或爐烤波士頓龍蝦半隻及海港鮮魚，或可兩人共享一份十六盎司美國頂級帶骨紐約客牛排，並搭配嫩煎北海道干貝或香煎鴨肝或義大利帕瑪火腿沙拉，以及義式燉海鮮湯或經典洋蔥湯，甜點則可選擇奢華美味的手工私房黑松露冰淇淋，或羅馬風味提拉米蘇等，用餐即贈送情人節當晚住房一晚，以及香醇紅酒一瓶，價格 7,755 元。若想要在情人節夜晚新賞高空美景，香格里拉台北遠東國際大飯店同樣也推出雙人用餐再加碼送住宿活動，凡於上海醉月樓、香宮及 ibuki 日本餐廳享用雙人份情人套餐，即可免費入住豪華客房 1 晚，住宿還可使用飯店完善的健身設施，使用全台北最高頂樓景觀溫水泳池，與情人甜蜜蜜享受兩人世界，住宿如未能於用餐當晚使用，也可於 3 月 31 日前的周日至周四擇一日使用 。此外，台北福華飯店推出「 2021 妳是唯一」一泊二食住房專案，提供彩虹座自助式早餐及享用麗香苑雙人英式下午茶與精選杜隆酒莊洛馬赫紅酒，晚上再去台北 101 景觀台浪漫一下，隔天睡到下午自然醒再退房；麗香苑餐廳也於 2 月份推出一起久久雙人餐，七賢吧則推出兩人共享 Double 份量的甜蜜蜜限定調酒粉紅擁抱。台北新板希爾頓酒店應景推出「希洋情人月」一泊二食住房專案，特製情人節專屬菜單包含佐餐酒、前菜及海陸主餐，升等成套房再贈送玫瑰永生花一組，旅客可選擇在房間享用此套晚餐，獨享兩人私密時光，也可選擇在一樓大廳酒吧逸廊用餐，佐著滿室暈黃燈光及浪漫音樂，共度甜蜜情人夜；大廳酒吧逸廊也同步販售情人專屬花束及草莓蛋糕。板橋凱撒大飯店2樓卡拉拉餐廳於2月14日晚餐限定推出「幸福久久情人饗宴」，可享美味迎賓小點、精選前菜、限定香料野菇卡布奇諾濃湯、主餐可任選碳烤頂級美國肋眼牛排、爐烤戰斧豬排佐綠胡椒醬、香酥鮭魚佐檸檬奶油醬，最後以精緻甜品做完美結尾。位於 eslite hotel 誠品行旅的 In Between 之間餐廳，於今年西洋情人節推出「愛意│情人饗宴」，前菜湯品包含了黑麥啤酒肥豬蝦、松露白蕪菁濃湯及干邑鮑魚珍珠麵等豐美海味，主餐則有美國頂級菲力牛排 6oz ，或是可以選擇匯聚爐烤波士頓龍蝦、挪威鮭魚、東北角透抽，以及紐西蘭鑽石貝等主廚特製海鮮盤，並搭配自法國勃根地的頂級安柏夫人白氣泡酒。
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