緬甸政變！3台資銀行分行受波及 傳當地央行要求明營業
記者顏真真/台北報導
2021-02-01 19:55:21
緬甸軍方逮捕執政黨翁山蘇姬及民選政府要員。政治局勢不安，當地金融市場運作也收到影響，當地銀行協會上午宣布，各銀行全部暫停營業，而目前台資銀行有3家在當地仰光設有分行，包括兆豐銀行、玉山銀行及國泰世華銀行今（1）日都暫停對外營業，後續將視情況採取相關因應措施。不過，兆豐銀行表示，仰光分行仰賴內部網路專線，行內服務正常運作，而且兆豐銀行晚間接獲仰光分行同仁傳來的最新消息，緬甸央行已電話告知所有銀行包括當地及外資銀行，明日恢復上班。
緬甸政治局勢不安，當地金融市場運作也收到影響，當地銀行協會上午宣布，各銀行全部暫停營業。在仰光設有分行的玉山銀行表示，配合當地主管機關規定辦理，分行目前沒有營業，後續將視情況採取相關因應措施。國泰世華銀行指出，該行緬甸仰光分行在今年1月8日起正式開業，2月1日開始暫停營業，當地員工20位，將再視當地情況採取相關因應措施。不過，依照當地主管機關規定，外資銀行分行不得從事消金業務，因此目前國泰世華銀行仰光分行聚焦企金業務，提供緬幣及美元的存匯、授信、專案融資、聯貸和貿易融資等金融服務，目標客群鎖定台商、外資企業及金融同業。兆豐銀行則表示，為保護員工，兆豐銀行今日已緊急請當地同仁於仰光時間上午9時30分返家，更囑咐同仁注意自身安全，避免外出，台籍幹部則留駐辦公室待命。兆豐銀行並透露，目前軍方已切斷當地網路通訊，所幸，兆豐銀行仰光分行仰賴內部網路專線，行內服務正常運作，當地同仁觀察，由於分行營業處所位於金融區，有軍方駐守維持秩序，現階段民生物資及治安情況尚可，但當地有聚眾在ATM提領現金的情況。兆豐銀行強調，仰光分行同仁將隨時關注政經局勢發展，與總行保持聯繫，總行也已囑咐分行需將人員安全視為危機處理之第一優先要務，並全力協助其營運不中斷。此外，當地同仁知悉政局不穩定，也立即展開客戶關懷，除了自救自保，也關心當地台商是否需要協助。不過，兆豐銀行晚間接獲仰光分行同仁傳來最新消息，緬甸央行已電話告知所有銀行包含當地及外資銀行，明日都要恢復上班，即正常營業。