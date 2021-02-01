打炒房奏效？六都1月房市交易量跌8％ 僅台中維持月成長
記者賴志昶／台北報導
2021-02-01 19:31:26｜2021-02-01 19:32:38
根據六都公布的移轉資料顯示，2021年1月份的六都建物買賣移轉棟數累計2.4萬棟，月減少幅度約8％，其中更僅有台中市維持月成長。專家分析，1月的工作天數比起12月減少約13％，加上政府打炒房發酵與央行選擇性信用管制政策上路，導致1月的移轉棟數出現衰退的現象。
根據統計，六都交易量由北而南依序為台北2968棟、新北5726棟、桃園4128棟、台中5536棟、台南2077棟及高雄3617棟；若與1月相比，則分別為台北月減8.7％、新北月減10.6%、桃園月減12.9%、台中月增4.6%、台南月減7.8%及高雄月減15.5%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1月的工作天數比起12月減少約13%，考量年底旺季與工作天數的影響因素，短期內的市場移轉棟數高峰就落在去年的12月份；去年12月8號央行推出新一波的選擇性信用管制措施，政策發酵後的市場交易狀況，直接反應在1月的買賣移轉棟數上，工作天數減少加上政策發酵，導致六都的建物買賣移轉棟數月減約8%的幅度。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡也分析，去年1月恰逢春節，因節慶因素造成成長幅度明顯；若跟去年12月相比則多呈下滑趨勢；除政府打炒房、與春節將至等因素外，買方期待價格下跌也是暫緩出手的原因。其中，台中市是六都中唯一年增且月增的都會區。永慶房屋業管部協理謝志傑表示，探究台中1月較去年12月交易量增加的原因，主要是北屯區交易量爆大量，單月移轉量達1788戶，應是有「豐謙蜜之地」、「惠宇敦北」、「大毅55Ways」、「登陽春賞」及「精銳萌未來」等建案於農曆春節前交屋所致。台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中也分析，台中的成長動能，主要來自人口快速增長的北屯區。北屯區1月交易量高達1788棟，為該區從2006年，統計以來的單月最高紀錄，等於15年以來的最高紀錄，且單單北屯一地的買賣移轉量，就佔了全市近三分之一，堪稱是台中房市買氣的中流砥柱。至於高雄年增幅居亞軍，月減幅卻最高，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高雄去年12月單月4200棟的交易量，為全年移轉量的最高峰，在量體基期較高的基準下，讓本月減幅較明顯，不過高雄今年1月移轉量仍為近7年同期新高，且包括高雄、台中、桃園、新北及台北等五都，1月的單月交易量，均寫下房地合一以來同期最佳，顯示在低利效應下，市場剛需買盤的進場意願依舊強勁。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨提醒，受限疫情各國持續管制與救市，評估今年市場資金依然充沛，不動產市場交易穩中求進，不過價格仍是關鍵，加上今年過年晚，股市表現也相對弱勢，預估第一季仍為買賣雙方拉鋸戰，交易量也不易放大。最後，謝志傑補充，為抑制房價飆漲，政府各相關機關於12月祭出「打炒房」措施，瞄準投機客及建商，降低投機炒作的空間，促進房市健康發展；因此，即便打炒房政策短期內會稍微影響消費者的房市信心，但對於剛性需求的民眾並無太大的影響，反而在投機客退場後，房價趨於穩定，剛需民眾有更多的進場機會，在經濟大環境沒有大變動的情況下，預估房市仍會延續去年的熱度；有購屋需求的民眾，不用太過擔心政策因素，現在就可以開始看屋比較，早日找到符合自己需求的好屋。