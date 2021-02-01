陳芳語點名想合作 黃偉晉曝《星光》陰影：PK我輸爆
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-01 21:00:00
《娛樂百分百》經典單元「百分百音樂節」時隔3年回歸，邀請朱俐靜、陳芳語、吳卓源、壞特、C.T.O等人輪番上陣，主持人黃偉晉被陳芳語點名想一起合作音樂，受寵若驚，曾在《超級星光大道》同台的2人其實淵源很深，黃偉晉說：「我跟她第一次見面是在歌唱選秀節目中進行PK，我還因此大輸特輸，輸到爆耶！陳芳語的唱法真的太厲害了。」
陳芳語表示當時自己15歲，「第一次在台灣登上舞台就遇到偉晉，讓我很害羞，因為他好帥又好會唱歌，而且我們也是臉書好友，只要他發文我也都會按讚。」這回陳芳語在節目中表演，拿出完美實力，邱鋒澤感受到威力，忍不住直言：「我們沒辦法混口飯吃了。」另外，朱俐靜演唱新歌《不完美的完美》，被問及私下是很要求完美的人嗎？她笑說：「可能就是會要求吃火鍋一定要先煮高麗菜。」此話一出，讓黃偉晉超有共鳴，透露他也有同樣要求，「而且一定要將高麗菜剝小小片，再放進湯裡，最討厭那種放一大片的人。」一旁的邱鋒澤、陳零九相當不解，疑惑問：「那如果有朋友想吃比較硬的高麗菜怎麼辦？先煮都軟掉了。」黃偉晉卻回應：「誰管他，不要共鍋啊，不會自己一鍋喔。」