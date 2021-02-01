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遭雞排妹影射性騷擾！翁立友：出道以來潔身自愛

記者羅凌筠/綜合報導

2021-02-01 20:08:11｜2021-02-01 20:09:47

▲雞排妹（左）性騷擾風波捲入翁立友。（圖／翻攝雞排妹、翁立友臉書）
▲雞排妹（左）性騷擾風波捲入翁立友。（圖／翻攝雞排妹、翁立友臉書）
「雞排妹」鄭家純日前自爆主持尾牙時遭老闆言語性騷擾，同場男歌手更對她伸出鹹豬手，讓她決定將主持費10萬元全數捐出，而在雞排妹貼出的主持手卡中，赫見翁立友《堅持》、《我問天》等招牌歌曲，對此，翁立友所屬豪記唱片發聲明：「當天演出的藝人，出道以來，均尊重工作，潔身自愛。」否認是雞排妹影射的性騷擾男歌手。
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豪記唱片聲明中指出：「雞排妹是公眾人物，很多人喜歡，如果真的發生一些不愉快的事件，相信很多人都會感到惋惜 。1月29號萬豪酒店的演出，是一個很單純的商演尾牙宴 ，本公司的歌手，均秉持本份，表現最好的歌藝，讓在場的觀眾欣賞。而本公司當天演出的藝人，出道以來，均尊重工作，潔身自愛，從無任何緋聞發生。」
另外，唱片公司強硬捍衛翁立友：「本公司有聘請貼身女助理，任何國內外的演出，均會協助他，就是希望不要出現有熱情歌迷的激動行為，或是同業藝人間，一些不必要的誤會發生，因此，助理對於演出全程，都會在旁維護與紀錄，就是要讓表演者演出平順單純 ，避免困擾 。最後，在現今疫情嚴重之下，希望大家一切平安，感恩。」
▲雞排妹曬翁立友歌單手卡。（圖／翻攝雞排妹臉書）
▲雞排妹曬翁立友歌單手卡。（圖／翻攝雞排妹臉書）
▲翁立友唱片公司發聲明：藝人潔身自愛。（圖／翻攝豪記臉書）
▲翁立友唱片公司發聲明：藝人潔身自愛。（圖／翻攝豪記臉書）
 
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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