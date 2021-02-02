大久保麻梨子新身分曝光！5年婚拚生混血牛寶寶
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-02 08:00:00
大久保麻梨子新春演藝事業大豐收，不僅受邀代言日本酒品，戲劇電影與舞台劇都將推出新作，心情期待又緊張。因為疫情，大久保麻梨子已經1年未返回日本探親，將留在台灣過年，她透露近日當了好友寶寶的乾媽，打趣喊：「乾媽就當作暖身，希望今年能努力拚一個牛寶寶。」
大久保麻梨子睽違日本藝界10年，回歸接演《播種的旅人》，台灣也有公視學生劇場《多美的結》、電影《第一杯咖啡》、舞台劇《時光的手箱》等作品，她說每每演出前很容易緊張，因此前一天都會稍微小酌一下，讓自己可以好好放鬆，研讀劇本揣摩角色，小酌更能讓自己投入，因此演戲如同品酒，慢慢品醇著，才能體會入戲，真實生活中也是如此，經常與老公一起品酒暢談，享受放鬆的時刻，「平常不太撒嬌的我，微醺時比較能表達愛意」，這也是夫妻感情持續增溫的祕訣。而疫情期間，許多演藝工作暫緩，大久保麻梨子則利用多出的空檔時間，與老公一起上日本酒侍酒研究會的「清酒侍酒初階認證課程」，研究清酒的基本資訊，清酒與料理如何搭配等等，日前得到初級證書，大久保麻梨子開心說：「我們有了共同興趣之後，兩人經常討論酒與料理，宅在家的日子，竟然比演藝工作時還忙碌，老公經常打趣的問我要不要斜槓投入品酒事業，其實我還真的有認真想過哎，只是現階段還是想多專注在演藝工作啦，未來不排除斜槓一下品酒事業！」
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