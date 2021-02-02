NOW早報／外送月薪9萬幹嘛放棄？驚人原因曝　同行全認了

跑外送月薪9萬幹嘛放棄？「驚人原因」抖出 同行全認了

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外送平台近幾年崛起，不少人只要在家動動手指，美味餐點就會送到府，而此懶人商機也創造許多就業機會，不少人紛紛投入「外送員」行列。不過，近日就有網友透露，他鄰居跑外送從正職轉兼職，正職月入約8至9萬，月休2天，有時甚至沒休息，每天工作12至14小時。

後來，他介紹鄰居去做運輸業，月薪3萬5，月休9天，起初他很排斥，覺得薪水差太多，跑了2個月才驚覺「外送的隱形成本太大了，9萬根本是虛的，跟一般工作4、5萬差不多，而且工時超長」，現在他下班或放假加減跑，一個月也有2萬5，感覺輕鬆很多，不僅如此，車子跟油錢也省很多，他直言「這些都是當初沒發現的，傻傻跑以為賺很多，但根本沒有」。

對此，許多同行紛紛留言「真的是兼職比較好，時間成本太高」、「假期是最可怕的隱形成本」、「跑外送最大成本還是在機車維修上，太操勞常常什麼都要換」、「很多人都只跑六日加減賺，平常就是上班」；另也有不少人回應「一個禮拜換一次黑油，一天加油一次有時候兩次，吃飯飲料另加，一天如果跑1000 請問淨賺多少」、「之前也是跑外送一個月也是收入5至6萬，自從出了車禍後，還是找個正職工作做比較有保障」、「靠天吃飯的行業，不可能月月八九萬，同行有感」。

▲網友分享一位單親爸爸從跑外送正職變成兼職的過程。（示意圖／Pixabay）

今日天氣／東北季風增強！北東轉涼 中南部日夜溫差大

今（2）天東北季風稍增強，北部及東北部整天稍涼，高溫降幅較多而低溫變化不大，中南部日夜溫差則較大，可達10度以上，早出晚歸請適時添加衣物以免受涼；預測北部、東北部及東部高溫約19至22度，其他地區24至27度；低溫方面，西半部及東北部約13至16度，其他地區約17、18度；至於降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴。

影／重返國民黨！趙少康：韓國瑜要我出來選黨主席

中國廣播公司董事長趙少康昨（1）天上午，出面宣布已經進行恢復國民黨籍的申請。趙少康強調，本來他認為政治讓能幹的人去做就好了，「但台灣的政治變成這樣，很像慈禧太后當年掌控義和團，把理性聲音都消滅光，1450隨時出草，連他自己前天也被出草。」趙少康更透露，之所以想重返國民黨，為的就是投身2個月後的國民黨主席選舉，更自爆是韓國瑜要他出來選黨主席。

政治操弄？誤傳10萬劑輝瑞疫苗來台 陳時中否認了

中央流行疫情指揮中心，昨（1）天一早就召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自出席，就是為了澄清針對疫苗購買的錯誤報導，有媒體報導指出，指揮中心已經透過在美外交途徑，取得十多萬劑輝瑞疫苗，預計2月4日由阿聯酋航空運送來台。

對此，陳時中嚴正否認，他提到，已經透過外交途徑取得輝瑞疫苗，且2月4日空運來台，這件事一定沒有，換句話說，若2月4日要送來，現在應該已經確定拿到10萬劑疫苗，但這部分也是錯誤的，目前各方管道我們都努力進行，至於阿聯酋航空運送，陳時中也強調，更是完全沒有這樣的訊息。

▲指揮中心針對疫苗採購議題，召開臨時記者會。（圖／美聯社／達志影像）

翁山蘇姬充滿爭議的生涯 從人權鬥士變成種族滅絕幫凶

緬甸昨（1）日清晨爆發軍事政變，國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）以及執政黨全國民主聯盟（NLD）多名高層等被軍方拘留。不久，緬甸軍方宣布實施為期1年的緊急狀態，並由國防軍總司令掌握大權，緬甸政局動盪引起國際社會關切。而翁山蘇姬與緬甸的近代民主化緊密連結，她因爭取民主而受軍政府軟禁，又從一位諾貝爾和平獎得主，變成軍方的擁護者、壓迫少數民族的幫凶，到現在再度落入軍方手中。

▲翁山蘇姬曾提倡非暴力抗議，推動緬甸民主化被國際社會視為人權鬥士。但翁山蘇姬上台掌權後，對羅興雅人的迫害無所作為，甚至袒護軍方讓其受到質疑。（圖／美聯社／達志影像）

女神慌了！見辣妹只圍浴巾 王祖賢「1句話」笑翻粉絲

王祖賢上（1）月31日剛過完54歲生日，她大方地在微博「王祖賢貼吧」曝光近照，儘管久未亮相，依舊仙氣逼人，也不吝於與粉絲們互動，值得注意的是，王祖賢還因為另外一件趣事掀起話題，有人發現她回覆一則色情廣告的連結，逗趣的內容笑翻不少網友。

王祖賢在看粉絲留言時，不小心看到色情廣告的連結，從畫面中可以看到，1位全身只圍了一條浴巾的女子，擺出撩人之姿，自信展現傲人雙峰，讓王祖賢直接看傻眼，在下方激動地回：「這是誰啊？女孩子不應該這樣～穿上衣服吧，會很好。阿彌陀佛！」見到女神如此慌張，粉絲也趕緊出面安撫：「這是色情廣告，賢不要理他！」（編輯：許苡晴）