讓年輕人敢生敢養 侯友宜：希望4年內能做到公托倍增
記者陳志仁/新北報導
2021-02-02 00:00:38
新北市長侯友宜1日出席第87-90家公共托育中心暨新北市政府稅捐處員工子女托嬰中心的聯合開幕典禮，侯友宜表示，公托是市政建設的重點，他以前市長朱立倫8年60家的基礎，希望4年內能做到公托倍增，到今年農曆年前要完成90家的目標已達成。
侯友宜除感謝經營夥伴及社會局同仁的付出，更感謝各界提供合適的場地，讓新北成為友善溫馨的大家庭；此次成立4家公共托育中心，全市有90家的公共托育，加上公私立合作聯盟的托嬰中心、居家托育，總收托率已達35%，佔全國的平均值10%~15%，可說是全國最多的公共托育，新北市要讓年輕人敢生敢養。侯友宜指出，新北市的公托中心在兩年內增加30家，尋找合適的場地是最大難關，財政局持續盤點閒置與低度利用的空間，因此公托環境種類十分多元，舉凡學校、活動中心、市場或安養堂，甚至是工業區內都能提供公托服務；財政局長李泰興透露，稅捐處托嬰中心可說是被「逼出來的」，有員工提到嬰幼兒的照顧議題，市長要求稅捐處重新檢視辦公空間。社會局長張錦麗說，依「性別工作平等法」第23條規定，凡雇用100人以上之雇主，必須設立托兒設施或適當之托兒措施，新北市稅捐處附設托嬰中心便是依此設立，帶頭樹立友善職場榜樣，未來將繼續設立優質、平價且值得信賴的托育環境；此外，市議員黃林玲玲、王淑慧、洪佳君、板橋區長范姜坤火、蘆洲區副區長林志能等均出席聯合啟用儀式。