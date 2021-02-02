緬甸軍方政變拜登說話了！考慮重啟制裁 籲國際追究責任
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-02 06:39:03｜2021-02-02 06:42:43
緬甸軍方在週一（1日）發動政變，逮捕包括總統溫敏(Win Myint)、國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)在內的多名執政黨高層，震驚國際社會，隨後更宣布將依憲法實施一年的緊急狀態。歐美澳等國紛紛對緬甸軍方的行為發表譴責，上任還未滿一個月的美國總統拜登(Joe Biden)也發聲明，呼籲緬甸軍方立刻放棄權力，並評估是否將對緬甸重新實施制裁。
綜合外媒報導，拜登在聲明中表示，緬甸軍方奪權，逮捕翁山蘇姬等人，以及宣布國家進入緊急狀態等舉動，都是對緬甸民主和法治過渡的直接攻擊。在民主國家，武力絕不應用來推翻人民的意志，或抹滅可信的選舉結果，重申緬甸政權和平交接的進程理應受到尊重。為了對緬甸軍方施加壓力，拜登也呼籲美國的國際盟友，應團結一致，促使緬甸軍方放棄奪取來的權力、釋放被拘捕的官員和維權人士，並解除對首都及主要城市的通信限制，美國也將與區域及各地的夥伴合作，支持恢復民主與法治，並追究那些企圖破壞緬甸民主過渡之人的責任。在拜登說話之前，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）皆已發表聲明，呼籲緬甸軍方尊重11月的民主選舉結果及人民意志，敦促軍方即刻放人，若不撤銷相關舉動，美方也將採取相應措施。對於拜登政府來說，上任頭幾個月是控制美國國內疫情、恢復經濟的關鍵時刻，緬甸在這時發動政變，無疑是對拜登外交政策的一項考驗，而且發動政變的要角，緬甸武裝部隊總司令敏昂來（Min Aung Hlaing），與中國政府關係友好，對有意推動「民主包圍專制」的拜登而言相當棘手。外媒《彭博社》分析，敏昂來上月曾與中國外交部長王毅會晤，雙方積極相互示好，現在隨著敏昂來執掌大權，某種程度也意味著以中國為首的專制國家，與以美國為首的西方民主國家對決，也對美國於東南亞的布局形成阻礙。