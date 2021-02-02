罕見！9採陰返台又確診　醫分析「Ct值」：不是二次感染

中央流行疫情指揮中心昨（1）日公布，無新的本土案例出現，不過，確有一例罕見的「9採陰轉陽」病例（案913），該個案曾於日本確診COVID-19，9採陰後返台，竟又在台灣確診。對此，前台大感染科醫師林氏壁分析其Ct值，認為「這應該不是二次感染」。

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指揮中心表示，案913為本國籍30多歲男性，去（2020）年1月至日本工作，因工作地有COVID-19確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今（2021）年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

指揮中心指出，個案於1月9日返台，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫。個案1月24日檢疫期滿後至另一家旅館自主健康管理，1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於昨日確診。已掌握接觸者1人，因有適當防護，列自主健康管理。

▲中央流行疫情指揮中心昨（1）日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例（案913），自日本入境。（圖／翻攝自臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》）

對此，林氏壁在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文分析，「案913的Ct值非常高，也就是病毒量甚低，我判斷他現在出現的咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀應是其他病毒感染，並不是因為新冠感染，否則已經有症狀了測到的Ct值不應該這麼高。一樣，他就是處在陰陰陽陽，時陰時陽的狀態（張P上身），去年12月得到後到現在還在兩個月內，驗到的都是病毒屍體，已經沒有傳染力了。」

林氏壁認為，這可以後續再測他的病毒量，若不會越來越高，抽血已經有抗體產生的話，就是舊的感染罷了。他並直說「這應該不是二次感染啦。」（編輯：許苡晴）