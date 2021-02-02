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緬甸政變多名部長遭撤！國內外皆爆示威潮　釀警民衝突

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-02 07:47:55

▲緬甸軍方發動政變，拘禁執政黨高層、撤換民選政府要員的行為，在國外也引發不滿及質疑的聲浪。圖為政變當天，泰國為翁山蘇姬等人發聲的示威民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸軍方發動政變，拘禁執政黨高層、撤換民選政府要員的行為，在國外也引發不滿及質疑的聲浪。圖為政變當天，泰國為翁山蘇姬等人發聲的示威民眾。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸軍方1日發動政變後，國內不僅出現搶購及提領現金潮，許多民眾也對民主及生活前景感到擔憂。軍方逮捕執政黨高層、撤換多名部長的行為，也在鄰國掀起不滿的聲浪，泰國首都曼谷1日就有數百人在緬甸大使館外集會，要求泰國政府拒絕承認緬甸軍政府，甚至與警方爆發街頭衝突。
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綜合外媒報導，緬甸軍方昨(1日)宣布依憲法實施為期1年的緊急狀態，聲稱等狀態結束後，會再重新舉行大選，把政權交給勝選的政黨。據被捕的總統溫敏(Win Myint)及國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)所屬的「全國民主聯盟」(簡稱NLD)透露，軍方在逮捕翁山蘇姬等人後，隨即進入「全國民主聯盟」總部，翻閱文件、沒收電腦和檔案。
聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)指出，至少有45人在軍方掌權後遭到逮捕。緬甸軍方更於政變當晚宣布，撤換原本民選政府的24位部會首長，並重新指派包括財政、衛生、資訊、外交、國防、邊境與內政等11位部長。
事件發生後，有支持軍政府的民眾上街慶祝，但也有許多民眾對此憂心忡忡，除了對軍方的不信任、民主政治被攻擊以外，新冠疫情之下發生政變，對民生問題恐怕也會造成打擊。
緬甸政變的消息傳到國外後，數以百計的示威者也走上曼谷街頭，要求泰國政府絕不能支持及承認緬甸軍政府，東協也不該對緬甸軍方的違法行為保持沉默。抗議者戴著支持緬甸全國民主聯盟的口罩，有人高舉翁山蘇姬的肖像畫，還有人憤怒的放火燒緬甸武裝部隊總司令敏昂來(Min Aung Hlaing)的照片。
雖然翁山蘇姬被外界視為近代緬甸民主運動的鬥士，但她掌權後在針對少數民族洛興雅(Rohingya)種族滅絕等議題上，為軍方辯護的行為，卻令昔日的西方盟友相當失望；至於軍方為何仍選擇發動政變奪權，《紐約時報》分析則指出，表面看來是為了去年11月的大選爭議，但深層原因恐仍是軍方不願分權。
身為最高將領，敏昂來領導的軍方在緬甸掌權程度仍然相當高，但由於敏昂來將在幾個月後，因年齡屆滿而卸任武裝部隊總司令，原先因此受惠的利益網絡、家族事業等不排除也會受到影響；而且11月的選舉結果顯示軍方敗陣，也許讓敏昂來等人意識到無法靠選舉繼續掌權，加上國際局勢催化，索性迅速採取行動並安排重新選舉，確保軍方繼續受益。
▲▼除了泰國(上圖)有抗議民眾為緬甸政變一事與警方衝突，尼泊爾(下圖)也有支持民主的人士上街聲援。（圖／美聯社／達志影像）
▲▼除了泰國(上圖)有抗議民眾為緬甸政變一事與警方衝突，尼泊爾(下圖)也有支持民主的人士上街聲援。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼泊爾　抗議緬甸政變
 
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