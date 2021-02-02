名家論壇》單厚之／國民黨何必怕趙少康？

趙少康說只要江啟臣給了中評委，自己就有參選黨主席的資格；國民黨則說即便有中評委，但趙少康入黨未滿一年，也沒有資格參選。雙方都只說對了一半。根據《中國國民黨主席選舉辦法》的規定，「本黨黨員，曾任中央評議委員或中央委員，得登記為本黨主席選舉候選人」。這是趙少康所說的，中評委雖然只需要由黨主席任命，但理論上必然有一定的黨齡，所以沒有再特別規定。國民黨的論據則是《109年中國國民黨主席補選作業細則》，「具選舉人資格，曾任中央評議委員或中央委員，未曾受停權一年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處份…」，這裡的「選舉人資格」就是入黨、回復黨籍、補繳黨費滿一年以上。今年國民黨主席選舉，國民黨必然要通過新的《作業細則》，如果屆時作業細則仍維持要有一年以上黨籍的規定，趙少康自然就沒有被選舉權；相反的，如果《作業細則》沒有這樣的限制，則趙少康就有參選的資格。理論上，選舉權與被選舉權應該要對稱，被選舉權通常會比選舉權更嚴格；但有原則自然也就有例外，前兩天民進黨才剛產生的台北市黨部主委吳怡農，就沒有黨內多數選舉的選舉權。而國民黨今天的回應，顯然就是不歡迎趙少康選黨主席。趙少康雖然不在政壇、不在國民黨內，但因為其獨到政治見解和媒體能量，對藍軍支持者一直有相當的影響力。趙少康如果真的參選黨主席，必然會攪亂國民黨這一池水，打亂國民黨內的生態跟競爭關係，傷到誰、幫到誰，其實很難說，所以國民黨人自然下意識的反對、排斥。趙少康1日的記者會用了一堆「不排除」、「再考慮」等詞彙，其實並沒有真的要選黨主席的樣子；雖然趙少康對選直轄市長、總統都語帶保留、沒有完全排除，但以趙少康70歲的高齡（趙少康比郭台銘還大5個月）也幾乎不可能再參選公職。但國民黨人仍舊嚇得要死。趙少康引用了川普的名言「Make America Great Again .」，說要「Make Taiwan Great Again .」川普當初說要「抽乾華盛頓的沼澤」，趙少康的記者會其實也有異曲同工的味道，要給一灘死水的國民黨注入一些刺激，結果果真讓「國民黨沼澤」內的魚驚慌失措，盲動不止。以趙少康記者會的開法，其實很可能是不會真的跳下去選的。稍微有點程度的政治人物，即便不從政黨利益的高度，單從個人利益的角度出發，也應該先仔細計算趙少康的目的跟動向，然後思考有沒有結盟的可能、對自己有利的變化，冷靜的做出回應。但今天國民黨的政客卻擺出如臨大敵的姿態，突然就把趙少康升級到「主要敵人」的位置，要盡一切可能擋住趙少康。要做國民黨領導人的政客們，沒能試著告訴支持者，國民黨為什麼「不需要趙少康、而是需要我」，也不試著告訴支持者國民黨需要什麼？國民黨支持者恐怕忍不住要回頭問，國民黨在怕什麼？一個連趙少康都無法招架的國民黨領導人，真能帶領國民黨對抗民進黨嗎？●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: [email protected]