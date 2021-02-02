謝忻突公開道歉！自爆「侵犯學生隱私權」

藝人謝忻經歷低潮後，開始嘗試各種事物來找回生活動力，除了走訪各地體驗人生、到咖啡廳打工學習知識之外，前陣子也重拾教職當起音樂老師。昨（1）日謝忻突然在臉書上公開道歉，表示自己因擅自在校園裡拍攝美照，而打擾到其他學生讀書，希望能藉由這次的發文來表達歉意。

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謝忻透露日前與1位攝影師朋友到校園裡試拍一些生活照，背景剛好是有著落地玻璃窗的一座美麗圖書館，非常適合來當拍攝背景，不過當她不經意地回頭時，才發現館內有幾位靠窗的同學，依稀面露不悅，「攝影師拍得很快，我們大約5分鐘就離開了那個地方，但那幾位同學不悅的表情，卻在腦海中始終揮之不去」。

謝忻認為自己已經侵犯到他們的隱私權，坦言應該將心比心，因為如果今天換作是自已在圖書館裡認真自習，而外頭卻有人自顧自地把自己當成背景拍照，應該也不會很開心，「我只能在這裡跟當天那幾位同學衷心地說一聲抱歉，希望我運氣好，你們剛好有輾轉看到這篇，真是不好意思打擾到你們看書了，再次抱歉」。

謝忻貼文曝光後，引來網友好評：「如果真的是打擾到別人，妳能這麼大方承認自己錯誤，給妳一個讚」、「有一次經驗，下一次開始就知道要避開」、「如果是我，我會選擇原諒妳的無心之過」。（編輯：侯家瑜）

▲謝忻臉書全文。（圖／謝忻臉書）