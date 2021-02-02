黃捷拍影片謝鳳山人 坦言處境有一點危險
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-02 08:56:15
高雄市議員黃捷正面迎戰周六即將到來的罷免投票，昨（1）晚除在臉書公布支持者替她拍攝的影片，黃捷今天上午7點繼續站路口，黃捷受訪時表示，希望這部影片能觸及到更多不同的族群，認知到反對報復式罷免的重要性，並坦言目前處境其實還是有一點危險，希望大家都要有這樣的危機意識，站出來投下不同意罷免票。
今天上午包括立委許智傑、立委邱議瑩，及議員張漢忠、陳慧文、邱俊憲、簡煥宗等人都一大早陪黃捷一起站路口拜票，黃捷表示，目前的規劃，在未來幾天依舊會出現在鳳山各大路口，向大家拜票，懇求鳳山的鄉親在2月6日一定要投下罷免不同意票。 而目前流亡至英國的香港眾志創黨主席羅冠聰昨日也在臉書發文聲援黃捷，痛批罷免理由書將香港反送中運動講成「港暴」明顯是中共口吻，這種惡質定性，只有中共爪牙才會如此張狂的寫出來，而涉嫌違反香港國安法，根本就是「欲加之罪」，捐贈物資違反了台灣哪一條法例？可以這樣誣衊民選議員的嗎？會不會太離譜了？羅冠聰並強調自己不認識黃捷，也沒有見過黃捷，但我覺得如果黃捷是因為支援香港而負罪，作為香港人，也有義務出來聲援她「支援香港無罪，爭取民主無罪」。現傳出罷捷陣營將要辦罷捷之夜，是否也會辦一場挺捷晚會拚場？黃捷強調，目前還是一樣秉持著防疫優先的原則，不希望造成防疫的破口，所以大型的集會遊行目前不考慮，但接下來的日子也會陸續邀請好朋友來鳳山一起車掃，希望大家一定要團結一心，一定要戴好口罩、勤洗手，無論如何一定要以防疫優先為原則。