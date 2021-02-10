專訪／許富凱攻蛋操肌「喜歡緊一點」 因這件事開始吃素
記者吳雨婕/專訪
2021-02-10 10:00:00
許富凱日前宣布在出道10年後，終於點頭答應攻蛋開唱，舉行「拾歌」演唱會，為了演唱會他卯足全力準備，幾乎每周都會安排運動，訓練肌力、體力，維持身材。而他也自爆，近來動念吃素，萌念的原因來自於去海鮮餐廳看到工作人員搶救一隻翻肚的石斑魚。
許富凱終於在出道10年後站上指標性的台北小巨蛋舞台，之前對於要攻蛋一事都是拒絕的，直到左光平3度問起，才終於點頭答應，「其實當初答應的時候有稍微抗拒，但想想可以試看看，沒試怎麼知道結果，那時後川哥（陳鎮川）坐我對面，他看得出來我很緊張。」原本以為小巨蛋檔期不會那麼快敲定，殊不知2個禮拜就過審，舉辦演唱會勢在必行。對於將在2月20日在台北小巨蛋開唱，許富凱坦言每天起床醒來都會想一下這件事，他露出無奈的表情反問：「你看我壓力多大？」他也提到現階段很多東西卡在心裡，可能要等到演唱會結束後才能回歸好睡的狀態，「因為現在有個東西放在心裡，就會哇喔～要來了！怎麼辦？」許富凱更自爆壓力大到夢到陳鎮川，讓人失笑。也因為開唱壓力大，許富凱笑說最近睡覺都沒辦法熟睡，「可能隔天有工作的話，就不會睡得很沉，5點可能就會醒過來一下，然後睡到8點又醒來看一下時間。」他也坦言有在吃褪黑激素助眠。而演唱會舉辦時間碰上疫情，被問到會不會擔心阿姨們因為戴著口罩的關係，可能看不太出來情緒起伏？許富凱淡定的說「不擔心」，還透露自己買了100張門票，請家鄉的親朋好友來看。舉辦演唱會最重要的就是體力，許富凱表示因為近期都在跑宣傳活動，讓訓練體能一事暫時荒廢，但如果是平常時，每天基本上都會跑一個半小時，就算不能每天運動，也會盡量在一個禮拜空出3天去運動，「我喜歡自己緊一點，看到線條的時候會覺得太值得了。」至於飲食上，談到是否也因此跟著做調整，他突然提起近來開始吃素了，起因來自於與朋友去海鮮餐廳時，看到餐廳的人在搶救一隻石斑魚，讓他萌發這個念頭：「一直要把它救活，我又看到旁邊螃蟹，被綁起來在那邊，就感覺是不是要開始吃素，感覺更強烈。」
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