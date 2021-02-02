4生肖今年務必小心「衝動壞事」　屬羊人恐有破財之災

意氣用事往往會讓人後悔莫及，冷靜面對才是明智之舉。近日知名命理老師艾菲爾就公布，2021年容易「衝動壞事」的4大生肖，其中，「牛、虎、馬、羊」都遭點名，屬羊者甚至有可能會陷入破財之災。

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生肖牛

今年本命年的生肖牛，運勢已經大受影響了，若還不謹慎小心，反而衝動的話就有可能釀禍，像是交通搶快，或是與人吵架、替人出頭等，很可能原本只是小事，最後卻星火燎原，釀成大禍；小則花錢消災，大則血光之災或官司上門。特別是受凶星影響，提醒在進行合約、合作、租房買賣契約等事宜時，不要隨便就簽約答應，最好再三檢查，不要掉入陷阱裡。

生肖虎

生肖虎今年吉星眾多，運勢算是非常不錯，但要小心凶星「天空」帶來的影響，會使你做事容易一頭熱，或是虎頭蛇尾，可能領導、朋友隨便提的計劃，你就立馬答應，最後才發現自己根本做不到；或是做事、思考時輕率就下決定，但結果反而漏洞百出。另外，與親人相處時也要注意情緒，很可能一時衝動就口出惡言，傷人傷己。

▲命理老師艾菲爾近日公布，2021年容易「衝動壞事」的4生肖，其中，屬羊者有可能會陷入破財之災。（示意圖／取自pixabay）

生肖馬

生肖馬今年在愛情上容易面臨誘惑，或是陷入桃色糾紛，有伴者很可能面臨出軌危機；單身者則可能不小心當了小三，陷入不倫之戀。建議生肖馬，特別是有伴者，要管好自己的身心，不要被一時的慾望衝昏頭，反而愛情破碎，後悔莫及。

生肖羊

生肖羊今年「歲破、大耗」入命，使你的財運大受影響，很容易一時衝動，就花大錢買下平常根本不會用的奢侈品；或是隨便逛逛網拍，結果不知不覺購物車滿了，錢也莫名其妙付出去了。最主要就是不可因一時心軟而借錢給別人，小心把你的財運借出去、有去無回。（編輯：許苡晴）

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