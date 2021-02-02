若中國對台採取行動？美國務卿：所有選項都在控制內
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-02 09:18:19
美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）上任後，首次接受電視媒體訪問，被問到中國若對台灣採取行動、美國是否會與中國軍事對抗等問題時，布林肯回應道，美國會確保軍事佈局，阻止中國的侵略，並聲稱所有選項都在美國的控制範圍內。
美國國務院1日貼出布林肯接受《MSNBC》專訪的內容，除了抨擊俄羅斯政府對異議領袖納瓦尼及其支持者的鎮壓外，並對主持人的提問：「你曾在任命聽證會上說過，中國是對美國國家利益的最大威脅，如果中國對台灣採取任何行動，你會採取措施嗎？你認為美國未來可能與中國發生軍事對抗嗎？」做出回應。布林肯表示，相較於其他國家，中國無疑對美國構成最大挑戰，這個複雜的挑戰有對抗，也有競爭及合作等不同面向，但無論站在哪一面，美國都必須能以一個強勢，而非弱勢的立場來對待中國。在針對香港民主、新疆人權等議題上，布林肯強調，當中國挑戰美國的價值觀時，美國須挺身捍衛；同時確保美國的軍事佈局足以阻止中國的侵略，並投資在人民身上，使他們具備充分的競爭能力。布林肯並說，上述的每個選項都完全在美國的控制範圍之內，而中國崛起時所反映的美國缺點，美國也能加以補強或解決，並藉著建立更強大的聯盟、與世界接觸、捍衛美國價值觀、投資人民等，確保美國的軍事佈局完善，在區域內重建到更好狀態。