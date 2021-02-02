她怒罵嫂嫂是「驚世駭媳」　網見內容卻反轟：妳才壞毒姑

男女雙方結婚後，無論是否與婆同住，女生都得適應男方家庭，不僅如此，恐怕還得面臨婆媳或姑嫂問題。近日就有一名當姑的網友透露，嫂嫂經常在臉書PO文抱怨她和她媽，甚至還封鎖她，她並怒罵嫂嫂是「驚世駭媳」，沒想到網友見狀後卻反轟她「妳才是壞毒姑」。

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「嫂嫂啊！妳以為妳封鎖我，我就不能看妳文章了嗎？」原PO在臉書《靠北婆婆2.0》中表示，嫂嫂經常發文像在暗罵她，這讓她忍不住詛咒「我祝妳以後當人婆婆，兒子娶到壞媳婦就跟妳一樣」，同時直說「我媽只是囉嗦了點，電話打多了點，不行了嗎？當媳婦的不應該事事躬親，聽婆婆電話嗎？三不五時叫妳從台中來台北怎麼了嗎？台中到台北有很遠嗎？」

原PO接著更怒轟嫂子「真的是驚世駭媳耶！」甚至直批「我哥居然還這麼疼妳，護著妳，真是敗家子，當媽沒生過你這兒子。」文末，她也不忘向嫂子喊話，「壞巫婆嫂子，我知道妳都會看這裡的文章，希望妳看到這篇文章有自知之明，我有小號可以看妳的文章，妳不要再發我看了會不爽的文章了。」

▲一名當姑的網友透露，嫂嫂常PO文抱怨她和她媽，甚至封鎖她，她並怒罵嫂嫂是「驚世駭媳」，沒想到卻被大批網友反轟。（圖／翻攝自臉書《靠北婆婆2.0》）

此文一出，網友則一面倒力站嫂子邊，紛紛留言「你才驚世駭菇」、「台中-台北確實很遠啊！妳以為人家時間很多閒閒等你媽隨叫隨到嗎？」「要事必躬親的是她自己生的，不是別人的女兒好嗎！」「妳一定壞毒姑」、「原來，『魔』姑是真的存在 ！」「我家的姑也會偷看我fb ，看了覺得不爽還打給我先生抱怨...」「看來毒菇以後也是個狠角色 」。

不過，也有人認為「何必酸言酸語，各退一步想不就沒事了，吃飽太閒沒事做喔？無聊幼稚」、「女人何必為難女人？忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，搞道家庭戰爭，親人像仇人似的，一個家不像家要如何安家，真是悲哀」。此外，還有網友懷疑，這根本是反串文，「哪有毒姑會來討罵...」（編輯：許苡晴）