封關在即電子族群點火 台股早盤漲逾370點、站15782點
記者許家禎/台北報導
2021-02-02 09:58:21｜2021-02-02 10:01:09
美股漲近230點，激勵今（2）日亞股，日韓股市分別漲0.7%與2.3%，陸港股則漲1.4%與在平盤附近。台北股市早盤一度漲逾370點，來到15781點，漲幅2%以上。權值股台積電早盤來到636元左右，漲幅約4%。聯電上揚至52.4元，漲幅3%以上。鴻海、南亞科、聯發科漲幅也在2%到5%內。
美股道瓊指數上漲229.29 點，或0.76%，收30211.91點；標普500指數上漲59.62點，或1.61%，收3773.86點；那斯達克指數上漲332.70點，或2.55%，收13403.39點；費城半導體指數上漲112.91點，或3.91%，收2999.99點。台北股市今天開盤漲136.60點，加權股價指數以15546.69點開出，隨後指數走揚，9點半過後勁揚約330點，來到15720點，漲幅2%以上。權值股台積電領軍，早盤以629元開出，隨後漲21元以上，來到636元左右，漲幅約4%。聯電上揚至52.4元，漲幅3%以上。鴻海也開高走高，早盤漲3%，來到116元。大立光漲1%，來到2990元。南亞科漲2.5%，來到88.4元。IC設計族群也紅通通，聯發科首款5G數據晶片M80亮相，支援毫米波和Sub-6GHz雙5G頻段，早盤漲4.8%，來到952元。譜瑞、力旺、天鈺、亞信漲幅4%到6%。