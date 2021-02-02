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阿根廷研發馬血清療法　有效治療新冠重症患者

中央社

2021-02-02 10:31:09

▲阿根廷第二波新冠疫情提前在南半球夏季到來，阿根廷除了開始施打疫苗預防外，也研發出有效治療重症患者的馬血清療法。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷第二波新冠疫情提前在南半球夏季到來，阿根廷除了開始施打疫苗預防外，也研發出有效治療重症患者的馬血清療法。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯1日專電）阿根廷第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情提前在南半球夏季到來，阿根廷除了開始施打疫苗預防外，也研發出有效治療重症患者的馬血清療法。
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「阿根廷國家報」（LA NACION）指出，阿根廷國家藥物食品和醫療技術管理局於2020年12月批准CoviFab馬血清治療法，1月時開始發送至阿根廷各公私立醫院，提供醫師開立處方籤使用。
阿根廷國家衛生局於推特新聞稿影片中也提及，經過242位成年COVID-19患者實驗及病患痊癒狀況，驗證此療法可有效減少45%死亡率、降低36%病患對於呼吸器的依賴，以及減少24%重症病患住院的狀況。
巴西、哥斯大黎加、墨西哥也正在進行針對COVID-19馬血清療法的臨床測試，但尚未達到阿根廷CoviFab的成效及進度。
台灣清華大學生命科學系特聘教授李家維曾提出馬血清治療方式的可能性，利用馬血清建立大量的病毒抗體，治療COVID-19重症病患。
台灣國家衛生研究院也提出研發治療型抗體，用以製備具有中和COVID-19病毒之治療型單株抗體，並將產製治療型馬血清，以提供急重症患者在非常緊急狀況下，作為使用選項之一。
阿根廷免疫新星（Inmunova）生技公司創始人哥德巴姆（Télam Fernando Goldbaum） 對媒體表示，CoviFab為多株抗體的創新免疫療法，該血清的主要特徵是提供被動免疫和多次免疫產生的多株抗體。
阿根廷國家報報導，多株抗體是具有免疫能力生物反應的抗體，當遇到某種病原時，它會激化細胞，產生反應。哥德巴姆提到，CoviFab會產生更大的效力，更大的中和能力，並減少突變體未被中和的可能性，而未來CoviFab也許能和其他國家研發的單株抗體或利用康復者的血液治療法互補。（編輯：周永捷）1100202
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