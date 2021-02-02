台鐵瑞芳猴硐坍方完成搶修 明起恢復全線雙向通車
記者陳致宇／台北報導
2021-02-02 10:08:37｜2021-02-02 10:08:41
交通部林佳龍部長於今（ 2 ）日上午前往台鐵瑞芳－猴硐邊坡滑動西正線搶修工程作業，由於施工進度順利，林佳龍當場宣布可提前於 2 月 3 日完成搶修，恢復雙向通車，台鐵後續將以自動化全測站監測邊坡狀況，以確保行車安全。
台鐵表示，瑞芳－猴硐間 K12+233 處於去（ 2020 ）年 12 月 4 日因邊坡坍方造成路線中斷，經全力搶修已於 12 月 14 日恢復東正線單線雙向通車，因岩盤滑落於西正線上，為避免直接斬斷坡腳破壞岩盤穩定性，並接續進行邊坡坍塌第二階段西正線搶修作業，原訂於農曆春節前完成西正線搶通作業，經台鐵局搶修作業，預計可提前於 2 月 3 日完成搶修，恢復雙向通車。台鐵指出，工地現場位處濕冷東北角，受地形季風及寒流侵襲影響，連日降雨再加上濕冷，增加施工困難度，現場搶修作業於邊坡保護部分共設置 696 平方公尺施工構台、 49 支基樁之排樁擋土牆、 174 立方公尺繫梁、 20 支微型樁及土方清運共 2,500 立方公尺，完成後接續施作軌道工程部分，包含軌道鋪設整正、電車線架設、電力及號誌等復原作業，並進行軌道路線、號誌及電車線之運轉測試，確認安全後恢復西正線通車，並持續以自動化全測站監測邊坡狀況，以確保行車安全。交通部長林佳龍表示，搶修工程相當順利，今晚會針對電力、號誌、軌道等設備進行試運轉，明日上午就會雙線通車，比原本預估的 2 月 8 日還要早，有助於春節假期往返東部的交通疏運。