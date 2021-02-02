為趙少康參選黨主席解套？侯友宜：尊重黨的決定
記者陳志仁/新北報導
2021-02-02 10:33:14｜2021-02-02 10:40:43
資深媒體人趙少康宣布要重回國民黨，並劍指7月舉行的國民黨主席選舉，也為藍營投下震撼彈；對此，新北市長侯友宜今(2)日受訪時回應，「有這個人才能夠加入，絕對能讓我們更團結、勇敢往前走，尊重黨的決定。」
侯友宜今日出席春節平安袋等貼心服務的記者會，針對趙少康重返國民黨的議題受訪；侯友宜表示，趙少康是非常優秀的人才，長年累月對國家、社會提出中肯的言論，這次能夠回到國民黨，不但樂觀其成，任何人願意為黨、國家、社會努力的做事，都用雙手積極的歡迎。外界關注趙少康沒有國民黨中評委的資格，恐無法參選7月舉行的黨主席選舉？侯友宜認為，相信黨會有機制與規定，他完全尊重黨，有這個人才加入國民黨的行列，絕對能讓國民黨更團結、勇敢往前走，尊重黨的決定。依據《中國國民黨主席選舉辦法》的規定，「本黨黨員，曾任中央評議委員或中央委員，得登記為本黨主席選舉候選人」，另《109年中國國民黨主席補選作業細則》，「具選舉人資格，曾任中央評議委員或中央委員，未曾受停權一年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處份…」。因此，重回國民黨的趙少康，是沒有參選黨主席的資格，除非國民黨願意修改黨章讓趙少康具有選舉的資格。