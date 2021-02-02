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只要10美元就能上太空！SpaceX計劃今年完成首次商業旅行

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-02 10:41:01

馬斯克elon musk
▲SpaceX創辦人馬斯克表示，火箭計畫在11月發射，希望能夠透過這趟旅程激發大眾對未來的幻想。（圖／美聯社／達志影像）
美國太空探索技術公司SpaceX，創立目標即為降低太空運輸的成本、達成人類殖民火星的目標。繼去年協助美國太空總署（NASA）將宇航員送至國際太空站後，今年SpaceX計畫完成「人類首次太空旅行」，且門檻僅僅10美元。
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據《紐約時報》報導，37歲的支付公司「Shift4 Payments」的執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）將從SpaceX租用火箭，進行三至四天的太空旅行。
艾薩克曼租借的SpaceX天龍太空船（SpaceX Crew Dragon）上將有4個位置，太空旅行預計將在10月舉行，11月發射火箭，這將是史上第一個沒有NASA或政府太空機構參與的任務。
艾薩克曼希望到幾個找不是億萬富豪的旅伴，一同遨遊太空。同時，艾薩克曼正在為兒童癌症研究計畫募集資金，將會舉行募款加上抽獎活動，2個位置將會留給田納西州曼非斯（Memphis）聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Children’s Research Hospital）。
剩下的位子將會從募款計畫的捐款人中隨機抽出，門檻只需要10美金，人人皆可參加。但由於飛行限制，宇航員必須是美國公民，或18歲以上的合法居民，且身高不能超過6尺6吋（約198公分），體重必須低於250磅（約113.4公斤）。
艾薩克曼表示，幸運兒將在一個月內出爐，然後就得和機組人員穿上太空服展開訓練。SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）對這項計畫感到非常興奮，希望旅程愉快並期望能夠透過這趟太空之旅激發大眾對未來的幻想。
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