高雄計程車之子空降台中勝選 陳柏惟強化地方經營反罷免
記者呂炯昌/台北報導
2021-02-02 14:02:48｜2021-02-02 14:04:00
在民進黨籍桃園市議員王浩宇被罷免後，民間團體與藍營開始醞釀罷免支持萊豬進口的立委，台灣基進黨立委「3Q哥」陳柏惟成為罷「萊委」頭號目標。面對來勢洶洶的「刪Q」風暴，陳柏惟則是強化地方經營，爭取選民認同，反制罷免。
2020年1月選戰，當時35歲的陳柏惟出乎意料打敗台中海線顏家勢力，當選第十屆立委。事實上，陳柏惟並非台中人，而是來自高雄，他的父親是計程車司機，從小常搬家，幾乎住遍高雄各個行政區，看透地方生態，他也因此自稱「地痞」。在從政之前，陳柏惟當過體育館場管、電影製片，導演魏德聖的《KANO》、金馬獎最佳動畫長片《幸福路上》，他都曾參與製作，所以2017年從政之後，他熟知透過影像宣傳的重要性。2018年投入高雄市議員選戰，陳柏惟當時拒離當選門檻僅差1385票。2019年底，在前台中市長、現任交通部長林佳龍的支持下，陳柏惟投入台中第二選區（沙鹿、龍井、大肚、霧峰、烏日）選戰，挑戰執政長達20年的顏家勢力。競選期間，台灣基進擅長打「空戰」，陳柏惟經常先發制人，批評對手顏寬恒家族是派系、黑金與黑道。陳柏惟同時也自稱「抗韓悍將」，反中的他不稱中國國民黨為國民黨，經常稱呼為「中國黨」。2020年國民黨派出韓國瑜競選總統大敗，「地痞」陳柏惟也驚奇地打敗顏寬恒成為台中海線立委。但是陳柏惟從政經驗單薄，進入立院後爭議不斷。立院前兩個會期抽到外交及國防委員會，曾說出兩岸之間成立「內交部」、中國挖海砂是為準備攻台、開放港人來台當兵的驚人言論。不喜歡陳柏惟的人，也經常批評他說話空洞、愛開黃腔。陳柏惟在立院外交及國防委員會的表現，也經常被中國網軍攻擊沒當過兵。其實，陳柏惟為聯勤（現軍備局）庫房兵，他常跟民進黨立委抱怨，「明明就有當兵，為何網軍常常這樣攻擊我！」面對支持萊豬進口成為罷免主因，陳柏惟表示，開放美國豬進口是國際貿易的規則，這也是台灣走向國際的過程，他不認為自己有做錯什麼事情。在王浩宇被罷免之後，陳柏惟首度出面受訪表示，應該檢討選罷法，給小黨一個持續發聲的機會。罷免立委跟市議員都必須1/4選民同意，陳柏惟雖然是現任立委，但是在台中海線在地勢力相對薄弱，若顏清標家族動員地方勢力，陳柏惟將相對危險。面對民團發起罷免連署，陳柏惟回應表示，未來還會在工作崗位上繼續努力、爭取地方建設，謹慎小心，做一個新世代公眾人物，不讓支持他的人失望。每天立院行程結束之後，陳柏惟立即搭高鐵回到選區，強化地方經營。在就職滿一週年當天，陳柏惟透過臉書發表影片，他表示自己不是完人，一定會有犯錯的時候，得承認反覆檢討並不好受，但是會不辜負選民的期待與託付。在新冠肺炎疫情持續延燒之際，陳柏惟也在地方服務處發放「台灣平安3Q春節口罩」，期盼透過陸、空並行方式，爭取在地選民認同，反制罷免。