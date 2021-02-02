高雄計程車之子空降台中勝選　陳柏惟強化地方經營反罷免

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開放美國豬進口是國際貿易的規則，這也是台灣走向國際的過程，他不認為自己有做錯什麼事情。在王浩宇被罷免之後，

應該檢討選罷法，給小黨一個持續發聲的機會。

，未來還會在工作崗位上繼續努力、爭取地方建設，謹慎小心，做一個新世代公眾人物，不讓支持他的人失望。每天立院行程結束之後，陳

不是完人，一定會有犯錯的時候，得承認反覆檢討並不好受，但是會不辜負選民的期待與託付。在新冠肺炎疫情持續延燒之際，

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