影／過年吃完怎甩肉？藍委傳授在家徒手練身材
記者吳承翰/台北報導
2021-02-13 20:00:00
近年來運動鍛鍊身材的風氣越來盛行，幾位年輕世代的立法委員也把這股風氣帶進國會。國民黨立委洪孟楷、蔣萬安、謝衣鳳就會彼此交換運動經，場合竟然還是在議事杯葛、佔領議場的空檔。洪孟楷表示過年大魚大肉後，大家都希望帶著輕盈的身軀回歸職場，因此找來幾個健身同好，分享幾個簡單、在家中就可以做的活動恢復身材。
洪孟楷的動作是大家熟知的伏地挺身，要訣是上半身不駝背，在身體往下時手肘微微向外並呈現90度夾角，身體與地面平行，最後用胸肌的力量把身體往上撐，過程中上半身都維持一直線。洪孟楷表示自己平常在家，一天大概都做50次左右。同場運動的台北市議員李明賢則表示他一天大約做90下到100下。謝衣鳳則分享鍛鍊核心肌群的撇步，她表示女生在訓練核心肌群時，為了避免受傷，可以先平躺在瑜珈墊上，接著屈腿並用手環抱，呈現一個胎兒在母親子宮內的姿勢，然後用左手肘碰右膝、右手肘碰左膝，互相交替的方式訓練，由於這個動作全程背部都貼著地面沒有懸空，可降低下背受傷的風險。基本的胸、腹肌群練完後，蔣萬安還秀了一手他練了一段時間的槓鈴握推，重量達到40公斤，蔣萬安表示經過穩定的訓練之後，一般來說都可以做到跟自己體重一樣的重量，他都會利用跑行程、立法院議事工作的空檔訓練，維持好身材。