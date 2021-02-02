稱王育敏是50歲阿姨 范綱皓刪文致歉：不恰當
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-02 11:02:17｜2021-02-02 11:19:54
國民黨推出飛行夾克，並邀請文傳會主委王育敏擔任模特兒拍宣傳照，不料該組照片上傳到國民黨粉絲團後，昨（1）日遭民進黨網路社群中心主任范綱皓PO出對比圖，認為民進黨找年輕的28歲立委賴品妤拍攝，而稱王育敏是「50歲阿姨」不是年輕人，更點評「誰比較在意年輕人？」，該言論遭國民黨反批是「年齡歧視」﹔范綱皓表示，會刪除文章，並自省發文內容，做出道歉。
范綱皓昨天在臉書發文狠酸國民黨學民進黨做飛行夾克，更質疑為何找「已經50歲的王育敏」來擔任模特兒，認為王育敏是50歲阿姨，痛批國民黨連商品拍攝都不願意找年輕人﹔該言論引發各界質疑。國民黨隨即發文抨擊，認為范綱皓公然「年齡歧視」，更要求總統蔡英文出面制止﹔國民黨認為范綱皓用28歲女性對比50歲女性，明示「50歲是阿姨」，暗示代言效果不如「28歲女性」，就是標準的年齡歧視，明示暗示「年紀長是弱者」、「是無用的」。國民黨也指出，年齡絕非定義一個人能力的依據，年長一樣能為公眾服務，不需要民進黨來定義，今天民進黨的發言就是撕裂世代的鐵證，如果身為民進黨主席的蔡英文放任民進黨的主管在網路上年齡歧視，無疑是加深社會對於年紀的刻板印象，要求蔡英文公開制止不當發言。第一時間范綱皓刪除該文章，同時致歉﹔范綱皓表示，自己在臉書上對國民黨文傳會王育敏主委的評論，已自省發文內容，做出道歉與修正，再次表達誠摯的歉意，「拿女性的年齡做評論，並不恰當，也失去討論議題的機會」。范綱皓也說，深知政治工作者對文字掌握的要求應該更嚴謹，我會刪除該文，也會反省與檢討。