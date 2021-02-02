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抗疫初期里程碑！彭博：美國疫苗接種人數　多於確診病例

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-02 11:06:18

▲外媒的疫苗追蹤數據顯示，美國的疫苗接種人口超過其境內的確診人數，為漫長的抗疫之戰帶來一絲曙光，但後續仍有一段路要走。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒的疫苗追蹤數據顯示，美國的疫苗接種人口超過其境內的確診人數，為漫長的抗疫之戰帶來一絲曙光，但後續仍有一段路要走。（圖／美聯社／達志影像）
美國拜登政府上任後積極抗疫，希望藉由疫苗普遍施打，盡快達到群體免疫的目標。外媒今(2日)報導，美國已接受至少一劑新冠疫苗的人數，已超過目前確診的病例數，雖然只是一個初步的抗疫里程碑，但似乎開始看到希望的曙光。
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根據《彭博社》報導，截至當地時間週一下午，已有2650萬美國人接種了一劑或兩劑的新冠疫苗。根據約翰霍普金斯大學的數據統計，自從一年前美國西雅圖附近出現首名患者以來，該國已有2630萬人的新冠病毒檢測呈現陽性反應，並已有44.3萬人死亡。
以《彭博社》收集的疫苗施打數據來看，美國每日的新冠疫苗注射量約為134萬劑，比其他國家都還要快，雖然初期不太順利，但在首批疫苗接種後的6週，已有近7.8％的美國人接種了一或兩劑疫苗，1.8％的人則已完全接種疫苗。目前只有少數國家達到同樣的疫苗接種成果，包含以色列、英國和阿聯酋。
南加州大學凱克醫學院的微生物學教授卡農(Paula Cannon)表示，接種疫苗的人數多於確診人口，此事的確值得慶祝，但現階段仍不能掉以輕心；美國疾病防治中心(CDC)傳染病副主任巴特勒(Jay Butler)也聲稱，近日美國的新增確診、住院數確實有下降趨勢，雖然鼓舞人心，但總體來說病患數仍然算高，而且變種病毒的入侵也增加了防疫難度。
由於協調不足、疫苗供應仍短缺，加上病毒變異導致不穩定性增加，目前免疫工作還處於初期階段，何時才能達到群體免疫的效果，專家認為仍需要更多研究與觀察。
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