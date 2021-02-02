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雞排妹「性騷擾疑雲」延燒！F級網紅：快生影片

娛樂中心/綜合報導

2021-02-02 11:13:30｜2021-02-02 11:17:06

▲雞排妹（左）性騷擾疑雲延燒，F級網紅橫綱凱咪（右） 發文開酸。（圖／雞排妹、橫綱凱咪臉書）
▲雞排妹（左）性騷擾疑雲延燒，F級網紅橫綱凱咪（右） 發文開酸。（圖／雞排妹、橫綱凱咪臉書）

藝人雞排妹（鄭家純）29日發文指控，主持尾牙時遭到主辦方老闆、同場歌手性騷擾，儘管粉絲出面力挺，仍飽受許多網紅、部分網友批評，對此，網紅橫綱凱咪也發文點出該事件的盲點，喊話雞排妹「快生出影片」，或是可以直接去警局提告。

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橫綱凱咪認為性騷擾並非小事，加上雞排妹知名度非常高，若事件屬實，應勇敢提出明確證據，「被吃豆腐這種事怎麼可能只發文呢？當主持人怎麼可能沒有活動側拍，怎麼可能沒有助理跟在旁邊錄影，這樣也太有失身份了吧」，隨後更意有所指地表示：「我們雞排妹可是連政治人物或是醫美集團都不怕的人，區區噁心老闆有啥好隱瞞的，一定不是假新聞，因為把老闆揪出來，老闆的藝人朋友揪出來，新聞會更大喔！」

至於同場歌手吃豆腐一事，雞排妹也公開當天的主持手卡，內容出現翁立友《堅持》、《我問天》等招牌歌曲，即使翁立友所屬豪記唱片隨即發出聲明否認，仍讓對方成為事件焦點、眾人懷疑對象，不過橫綱凱咪看到後依舊不埋單，持續開酸：「雞排妹秀出現場手卡照，但這種東西我可以生很多張耶，我還是覺得雞排妹可以生出影片的，快，我等妳！」隨後更建議雞排妹可以報案提告：「不能解決就等過幾天大家就忘了，不然覺得委屈污辱，可以跟我一樣直接去警局提告。」（編輯：侯家瑜） 

▲橫綱凱咪臉書全文。（圖／橫綱凱咪臉書）
▲橫綱凱咪臉書全文。（圖／橫綱凱咪臉書）
▲翁立友唱片公司發聲明：藝人潔身自愛。（圖／翻攝豪記臉書）
▲翁立友唱片公司發聲明：藝人潔身自愛。（圖／豪記臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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