雞排妹「性騷擾疑雲」延燒！F級網紅：快生影片

藝人雞排妹（鄭家純）29日發文指控，主持尾牙時遭到主辦方老闆、同場歌手性騷擾，儘管粉絲出面力挺，仍飽受許多網紅、部分網友批評，對此，網紅橫綱凱咪也發文點出該事件的盲點，喊話雞排妹「快生出影片」，或是可以直接去警局提告。

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橫綱凱咪認為性騷擾並非小事，加上雞排妹知名度非常高，若事件屬實，應勇敢提出明確證據，「被吃豆腐這種事怎麼可能只發文呢？當主持人怎麼可能沒有活動側拍，怎麼可能沒有助理跟在旁邊錄影，這樣也太有失身份了吧」，隨後更意有所指地表示：「我們雞排妹可是連政治人物或是醫美集團都不怕的人，區區噁心老闆有啥好隱瞞的，一定不是假新聞，因為把老闆揪出來，老闆的藝人朋友揪出來，新聞會更大喔！」

至於同場歌手吃豆腐一事，雞排妹也公開當天的主持手卡，內容出現翁立友《堅持》、《我問天》等招牌歌曲，即使翁立友所屬豪記唱片隨即發出聲明否認，仍讓對方成為事件焦點、眾人懷疑對象，不過橫綱凱咪看到後依舊不埋單，持續開酸：「雞排妹秀出現場手卡照，但這種東西我可以生很多張耶，我還是覺得雞排妹可以生出影片的，快，我等妳！」隨後更建議雞排妹可以報案提告：「不能解決就等過幾天大家就忘了，不然覺得委屈污辱，可以跟我一樣直接去警局提告。」（編輯：侯家瑜）

▲橫綱凱咪臉書全文。（圖／橫綱凱咪臉書）