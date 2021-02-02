罷捷車隊罵「婊子」黃捷籲理性 李來希怒嗆：剛好而已
高雄市議員黃捷罷免案將在6日進行投票，罷捷車隊於1月31日遊行時，竟出現以「婊子」辱罵黃捷以及蔡英文總統的布條及看板，引發輿論譁然，台灣基進新聞部主任張博洋也以「超級噁心」來形容此事，認為台灣的道德底線很明顯被這群人踩過去。民進黨立委林俊憲則感嘆，一夕之間彷彿回到兩年前，失控的「韓流」又回來了。黃捷本人呼籲各界表達訴求應理性，但別羞辱女性。對此，全國公務人員協會前理事長李來希在臉書表示：「談婊論婊只是剛剛好而已！」
有民眾目擊，高雄罷捷車隊的布條上寫著「罷免蔡代表支持的小婊」的不雅字眼，黃捷回應，有看到遊行內容，遊行中不斷放送「羞辱女性、霸凌女性」的內容，她希望各界應以理性表達訴求，而非影響居民或霸凌女性。時代力量立委王婉諭1日也怒斥，作爲一位「女性」政治人物，完全不該受到如此羞辱，她直言：「套一句你們最愛說的，『這樣我要怎麼教小孩？』」，沒想到李來希竟在臉書Po文反擊：「談婊論婊只是剛剛好而已！」李來希一連五問：「大港開唱舞臺上滿口髒話，要怎麼教育我們的孩子？」、「市議員公然光屁屁夾筷子搞直播，要怎麼教育我們的孩子？」、「政府發言人在辦公室辦公桌上翻雲覆雨，要怎麼教育我們的孩子？」、「這麼多羞辱醜化市長的圖文公然上街頭，要怎麼教育我們的孩子？」、「同志們公然裸露性器官上街頭，要怎麼教育我們的孩子？」他反嗆王婉諭：「只是說句『婊子』，妳就不知道怎麼教育妳的孩子了？」李來希認為，「婊子無情」自古至今，民間俚語隨俗言談而已，怎麼就不能教育孩子，他還痛批：「妳的雙標已經過頭了，不是嗎？我們的媒體雙標也已經過頭了，想當初你們是怎麼羞辱軍公教人員的，『米蟲』啃食年輕人的未來？請問：妳讓我們怎麼教育我們的孩子？妳讓我們怎麼面對我們的孩子？我只能說，現在人們「談婊論婊」，只是剛剛好而已！」貼文一出，有認同李來希言論的網友留言附和說：「她還在踢頭? 太無恥的媽媽了」，曾嗆王婉諭「小燈泡頭顱被媽媽踢到高雄」的李來希則留言回覆：「無恥的是雙標人」。