蛋糕上驚現桑德斯迷因！馬國師傅巧手技藝爆紅

美國參議員桑德斯在拜登就職典禮上因一張超親切的「路人阿伯」照而爆紅，被製成各式迷因於網路瘋傳。近日，一名馬來西亞蛋糕師便將桑德斯梗圖製成金桔蛋糕捲而爆紅，不少人紛紛詢問下訂方式和價錢。

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據外媒報導，馬來西亞蛋糕師Keem Ooi將爆紅的桑德斯迷因繪在蛋糕上，不僅畫的十分相像，還把衣服、手套等細節完美還原。為因應即將到來的農曆春節，她還在周圍還加上花朵、橘子和「福」字樣的春聯，增添節慶氣氛。成品照PO網後立刻引來網友議論，吸引8000多人按讚，更有不少人在留言區詢問價錢。可惜的是，這款桑德斯蛋糕屬於非賣品。

在接受媒體採訪時，Keem分享了蛋糕製作的過程，並自豪的說：「做這個蛋糕大概只花了我一個半小時時間，而且我第一次嘗試就成功了」。她補充道，「通常當蛋糕捲完成後，我會在上頭添加食用凝膠，讓成品更好看」。Keem Ooi表示：「儘管已經50多歲了，我還是很喜歡可愛造型的東西」。

今年50多歲的蛋糕師Keem Ooi在吉隆坡開店，是位相當有才華的蛋糕師，她十分擅長在蛋糕上作畫，且風格多變，從栩栩如生的人物畫像、細節繁瑣的花草植物到卡通圖案都難不倒她，她的IG帳號「Keempossible」擁有近3萬粉絲追蹤，靠著風格獨特的作品吸引不少客人關注並訂製蛋糕。