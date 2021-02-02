民眾無法出國　高市春節預估將多一到三成車潮

為紓解春節7天連續假期各觀光景點交通，高雄市政府交通局特別擬訂110年春節交通疏導計畫，受到疫情影響國門無法出國度假，加上高鐵取消自由座，民眾搭乘自駕車出遊率提高，南部的車潮預計會比過去同期增加15%左右，高雄市區幹道方面預估以初二（13日）、初三（14日）之壅塞情形將最為明顯，預估整體將多一到三成的車潮。

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今年春節假期自2月10日至2月16日合計7日，交通局預估，連假期間，高雄市可能湧現大量車潮，造成部分路段及觀光景點周邊塞車情形，根據往年春節車流數據統計，市區各景點於連假第一日（10日）至除夕當日（11日）交通狀況大致順暢，大年初一（12日）至初四（15日）期間為各景點出遊高峰期，預計行車時間將增加至1.1至1.25倍；至於高雄輕軌、捷運則將營業到晚上12點，歡迎民眾多利用公共運輸工具安排出遊行程。

而市區幹道方面以初二（13日）、初三（14日）之壅塞情形最為明顯，其中又以中正路東向、九如路西向車流最多，流量約較一般假日增加5%~15%。景點周遭則以初一（12日）、初二（13日）、初四（15日）最為壅塞，其中午後在五福路段（駁二、哈瑪星）、旗津一二路（旗津）以及旗山美濃南向回程路段等車流量最多，流量約較一般假日增加10%到30%。