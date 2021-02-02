民眾無法出國　高市春節預估將多一到三成車潮

為紓解春節7天連續假期各觀光景點交通，高雄市政府交通局特別擬訂110年春節交通疏導計畫，受到疫情影響國門無法出國度假，加上高鐵取消自由座，民眾搭乘自駕車出遊率提高，南部的車潮預計會比過去同期增加15%左右，高雄市區幹道方面預估以初二（13日）、初三（14日）之壅塞情形將最為明顯，預估整體將多一到三成的車潮。
今年春節假期自2月10日至2月16日合計7日，交通局預估，連假期間，高雄市可能湧現大量車潮，造成部分路段及觀光景點周邊塞車情形，根據往年春節車流數據統計，市區各景點於連假第一日（10日）至除夕當日（11日）交通狀況大致順暢，大年初一（12日）至初四（15日）期間為各景點出遊高峰期，預計行車時間將增加至1.1至1.25倍；至於高雄輕軌、捷運則將營業到晚上12點，歡迎民眾多利用公共運輸工具安排出遊行程。
而市區幹道方面以初二（13日）、初三（14日）之壅塞情形最為明顯，其中又以中正路東向、九如路西向車流最多，流量約較一般假日增加5%~15%。景點周遭則以初一（12日）、初二（13日）、初四（15日）最為壅塞，其中午後在五福路段（駁二、哈瑪星）、旗津一二路（旗津）以及旗山美濃南向回程路段等車流量最多，流量約較一般假日增加10%到30%。交通局說，過年期間公有路邊及路外平面停車場（不含立體停車場及委外平面停車場）從除夕到初三暫停收費四天；春節期間計程車費率自2月7日零時起至2月16日24時止，全天按表計費（春節加成50元已計入）。另外，為疏解運輸場站車流，高雄火車站及高鐵左營站周邊道路將加強交通疏導，春節連假期間高雄市各大觀光景點，民眾請多注意交通疏導資訊及使用公共運輸；交通管制部分，駁二大勇路部分路段實施行人徒步區（住戶除外），旗津地區彈性實施2階段交通管制，而往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線於連假期間2月10日至2月16日每日11至17時將管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪（旗津居民機車、公務用機車、遊客電動機車除外）。由於駁二特區及棧庫群景點吸引大量人、車潮常造成鹽埕區及哈瑪星交通壅塞，交通局規劃由鼓山一路或七賢三路直行至大公路接中正四路（經中正橋）返回市區的替代道路，避開易壅塞路段，民眾可依沿線指引牌面行駛替代道路縮短行車時間。交通局呼籲，連假期間高雄市各觀光景點車多易壅塞，欲瞭解春節連假即時路況，出發前建議民眾可上交通局即時交通資訊網站（https://traffic.tbkc.gov.tw/）中「春節交通資訊專區」，查詢即時路況及主要景點春節交通指南，包含景點接駁公車資訊及道路交通管制措施，掌握即時路況。